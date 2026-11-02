    • 2 de noviembre de 2026 - 07:13

    Lunes caluroso en San Juan, con una máxima de 28°C y tormentas aisladas por la noche

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo mayormente nublado durante el día y probabilidad de lluvias hacia la noche.

    Clima en San Juan.

    Clima en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan comenzará la semana con un lunes templado a cálido, con mínima de 14°C y máxima de 28°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este 2 de noviembre de 2026.

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    Durante la mañana y la tarde, el cielo estará mayormente nublado, con una probabilidad de precipitación de entre 0 y 10%. La temperatura rondará los 19°C por la mañana y alcanzará los 28°C por la tarde. El viento soplará del sudeste en la mañana, con velocidades de 7 a 12 km/h, y del sur durante la tarde, con 13 a 22 km/h.

    Hacia la noche cambiará el panorama: el SMN prevé tormentas aisladas, con una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40%. La temperatura descenderá a 23°C y el viento volverá a rotar al sudeste, de 7 a 12 km/h.

    El pronóstico del tiempo en San Juan

    El pronóstico del tiempo en San Juan.

    El pronóstico del tiempo en San Juan.

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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