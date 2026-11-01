    • 1 de noviembre de 2026 - 19:38

    Juegos Evita 2026: San Juan ya partió rumbo a Mar del Plata

    Con una delegación integrada por 415 representantes, San Juan emprendió su viaje hacia Mar del Plata.

    Despedida. La delegación de San Juan ya emprendió su viaje hacia los Juegos Nacionales Evita.

    Despedida. La delegación de San Juan ya emprendió su viaje hacia los Juegos Nacionales Evita.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este domingo, la delegación de San Juan partió rumbo a Mar del Plata para representar a la provincia en los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026. La salida se realizó a las 15:00 desde el Club Julio Mocoroa, en Capital, con un contingente integrado por 415 personas entre deportistas, entrenadores y acompañantes.

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    Detalles. Se realizó la última reunión previa para coordinar el viaje de San Juan a los Juegos Evita en Mar del Plata.

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    Los representantes sanjuaninos participarán en una nueva edición de esta competencia nacional, que reúne a jóvenes de todo el país y constituye una instancia fundamental para el desarrollo deportivo, la integración y el intercambio entre las distintas provincias.

    La delegación competirá en disciplinas convencionales, adaptadas, deportes electrónicos y freestyle, llevando la bandera de San Juan a uno de los encuentros deportivos juveniles más importantes del calendario nacional.

    La participación provincial es el resultado de un proceso que comenzó en las etapas municipales, continuó con las instancias zonales y provinciales, y permitió que los deportistas alcanzaran la clasificación a la competencia nacional.

    Los Juegos se desarrollarán del 2 al 7 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata, donde los representantes sanjuaninos buscarán disfrutar de la experiencia, demostrar su talento y dejar a la provincia en lo más alto.

    De esta manera, San Juan vuelve a decir presente en una competencia que promueve el deporte como herramienta de inclusión, formación y desarrollo, acompañando a las nuevas generaciones y fortaleciendo el crecimiento deportivo en todo el territorio provincial.

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