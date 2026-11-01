[VIDEO] Fuegos artificiales, bengalas y miles de paraguas: el espectacular recibimiento a Boca en el Superclásico

Fue espectacular el recibimiento a Boca Juniors para enfrentar a River Plate en una nueva edición del Superclásico, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. La salida al campo de juego de los futbolistas fue una fiesta en La Bombonera.

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Una vez que los equipos salieron al campo de juego, surgieron los fuegos artificiales en la zona superior de los palcos. Se sumaron bengalas con los colores azul y amarillo en las tribunas, donde las banderas también le dieron un color especial.

Aunque lo que se distinguió en esta ocasión fueron los miles de paraguas -como nunca antes- que le dieron color y también sirvieron como resguardo para el público ante la posibilidad de lluvia durante el encuentro.

Luego, en la tribuna donde se ubica “La 12″, mostraron una bandera gigante en homenaje a Diego Armando Maradona, debido a que este viernes se cumplió el aniversario N° 66 de su nacimiento.

Los planteles de Boca Juniors y River Plate ingresan al campo de juego del estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, antes del inicio del partido. En las tribunas, los simpatizantes despliegan banderas, paraguas y humo con los colores azul y amarillo, mientras los futbolistas se forman en el centro del terreno junto a niños escolta.

EL RECIBIMIENTO DE BOCA JUNIORS PARA EL SUPERCLÁSICO ANTE RIVER PLATE. https://t.co/771iNQMJIM — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 1, 2026

El clima fue único como en cada edición del Superclásico del fútbol argentino. Desde la mañana se vivió el color en el barrio de La Boca con miles de hinchas que coparon las calles y se acercaron desde el mediodía al Estadio Alberto José Armando.

Con los jugadores en el campo de juego el ambiente de fiesta se potenció ante la vigilia de los 54.000 simpatizantes que esperaron un largo rato para el inicio del encuentro.

En los primeros minutos ambos equipos se midieron y el duelo tuvo un marco de tensión, algo característico de esta clase de partidos debido a lo que está en juego y cómo se esperó durante la semana.