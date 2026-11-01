    • 1 de noviembre de 2026 - 11:33

    Ironman Full en San Juan: la largada en Punta Negra marcó el inicio de una jornada histórica para el deporte

    Con la presencia de atletas de distintos puntos del país y del mundo, la prueba de resistencia más exigente del circuito global tuvo su punto de partida en las aguas del embalse ullunero.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan se convirtió este domingo 1 de noviembre en la sede del Ironman Full, el evento de pruebas combinadas más exigente del calendario deportivo internacional. La jornada oficial inició a las 8:50 con la entonación del Himno Nacional Argentino en la línea de largada, marco emotivo que dio paso a las 9:00 exactas al inicio formal de la competencia sobre las aguas del embarcadero del Dique Punta Negra, donde cientos de triatletas iniciaron el primer tramo de natación antes de encarar los exigentes circuitos de ciclismo y pedestrismo.

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    La expectativa deportiva de la comunidad y del público asistente se concentrará de forma masiva hacia el final de la tarde en la zona urbana de la Capital. El arribo proyectado para el ganador en cruzar la meta —ubicada estratégicamente en la Plaza del Bicentenario— se calcula entre las 17:20 y las 17:30. No obstante, el desafío continuará durante varias horas más para el resto de los competidores, previéndose el cierre definitivo de la exigente prueba de resistencia entre las 23:50 del domingo y las 2:00 de la madrugada del lunes 2 de noviembre, consolidando un espectáculo deportivo de escala mundial que mantendrá el entusiasmo de la provincia a lo largo de todo el fin de semana.

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