El IRONMAN impulsó el turismo en San Juan: la ocupación hotelera llegó al 88% y esperan casi 5.000 visitantes

El IRONMAN genera un importante movimiento turístico y económico en San Juan. A dos días de la competencia Full, que se realizará este domingo, la ocupación hotelera en el Gran San Juan alcanzó el 88,5% , mientras que desde el sector estiman que el evento movilizará a cerca de 5.000 personas entre competidores y acompañantes . El balance fue destacado por la Subsecretaría de Turismo, que también observa un impacto en la gastronomía y el comercio.

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El subsecretario de Turismo, Juan Castañares, aseguró que los primeros resultados son muy positivos para el sector. De acuerdo con los datos relevados por el Observatorio Turístico del organismo, el promedio de permanencia de los visitantes es de casi cinco noches, un factor que permite extender el movimiento económico más allá de los días de competencia.

“Sabemos que vienen 1.600 competidores, pero cada uno llega acompañado de dos o tres personas, lo cual hace que tengamos casi completas las 5.000 plazas hoteleras que tiene el Gran San Juan”, explicó el funcionario en diálogo con Diario de Cuyo.

El impacto del evento no se limita a los alojamientos. D esde Turismo señalaron que la llegada de deportistas y sus acompañantes también genera movimiento en restaurantes, supermercados y locales comerciales.

El IRONMAN también moviliza a la gastronomía y el comercio

En el rubro gastronómico, Castañares destacó el trabajo conjunto del Bureau de Eventos y Convenciones y la Asociación Hotelera Gastronómica, que coordinaron acciones con más de 25 restaurantes para adaptar sus horarios de atención a las necesidades de los participantes y sus acompañantes.

En paralelo, desde el organismo provincial observaron la presencia de visitantes en la peatonal y distintos comercios, donde los deportistas realizaron compras tanto de manera individual como grupal.

La expectativa es que este movimiento continúe durante el sábado y el domingo, pero también durante los días posteriores a la competencia, ya que muchos participantes tienen previsto quedarse en San Juan para conocer sus atractivos turísticos.

Una de las estrategias para prolongar la permanencia de los visitantes es un convenio que permitirá que quienes se hayan inscripto al Ironman puedan visitar gratuitamente el Parque Provincial Ischigualasto. La iniciativa apunta a que los atletas aprovechen su viaje deportivo para recorrer otros destinos de la provincia y extiendan algunos días más su estadía.

“Apuntamos a que la próxima semana el movimiento continúe”, señaló Castañares, quien remarcó la importancia de aprovechar la convocatoria internacional de la competencia para promocionar los atractivos sanjuaninos.

Promoción de la Fiesta Nacional del Sol

Otro de los objetivos de la participación de Turismo en el Ironman es utilizar la competencia como una vidriera para difundir la oferta provincial. En ese sentido, la Expo Ironman cuenta con un espacio de promoción turística donde se presenta la propuesta de San Juan y se invita a los visitantes a participar de la próxima Fiesta Nacional del Sol.

De esta manera, el evento deportivo representa una oportunidad para mostrar los destinos locales y generar nuevas visitas, incluso después de que finalicen las pruebas.

Desde Turismo esperan que el impacto también se refleje en las ventas del comercio y que la llegada de deportistas y acompañantes se traduzca en beneficios para distintos sectores de la economía provincial.

Los restaurantes esperan trabajar a plena capacidad durante el fin de semana

Desde el sector gastronómico también destacaron el movimiento generado por la competencia. Analía Tello, integrante de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines, aseguró que la llegada de visitantes se nota tanto durante el día como en horario nocturno y que los establecimientos debieron adaptar sus propuestas para atender las necesidades de los deportistas.

“Estamos muy contentos, hay mucho turismo que se nota en los establecimientos gastronómicos tanto de noche como en el día. La mayoría llega por presentación espontánea, no con reservas, así que estamos ofreciendo dietas especiales para los atletas y también opciones para los acompañantes”, explicó.

Tello consideró que esta edición podría ser una de las de mayor convocatoria realizadas en San Juan. Además, señaló que el arribo de visitantes comenzó el lunes y continúa durante estos días, por lo que esperan un fin de semana de intensa actividad.

Según detalló, hasta este viernes los restaurantes registraban una ocupación cercana al 90%, aunque las expectativas del sector apuntan a alcanzar el lleno total durante el viernes, sábado y domingo.