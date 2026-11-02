    • 2 de noviembre de 2026 - 09:58

    La Escuela de Seguridad sale a enseñarle a la gente cómo prevenir las estafas virtuales

    La primera capacitación que realizó la Escuela de Seguridad se desarrolló en Caucete, tras un convenio con el municipio.

    La Escuela de Seguridad capacita a la gente para prevenir estafas virtuales,

    La Escuela de Seguridad capacita a la gente para prevenir estafas virtuales,

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    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    En el marco de un acuerdo que firmaron la Escuela de Seguridad de la UCCuyo y el municipio de Caucete, se concretaron algunas acciones de prevención de estafas virtuales y delitos cibernéticos. La primera jornada de capacitación y concientización reunió a personas mayores y jóvenes del departamento.

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    La iniciativa, es parte de un proyecto de investigación sobre políticas públicas en materia de prevención del delito y que continuará el próximo 6 de noviembre, con un encuentro destinado a estudiantes de nivel secundario.

    La primera capacitaci&oacute;n de la Escuela de Seguridad estuvo destinada a personas mayores y jovenes de Caucete.

    La primera capacitación de la Escuela de Seguridad estuvo destinada a personas mayores y jovenes de Caucete.

    Capacitación y conductas preventivas

    Esta primera jornada de extensión universitaria, se realizó en las instalaciones de la Unidad de Vinculación Universitaria del departamento Caucete, en el marco del proyecto de investigación “Análisis de Políticas Públicas de la Provincia de San Juan”, orientado a la prevención de delitos cibernéticos y estafas virtuales.

    La actividad consistió en la capacitación y concientización destinada a promover el conocimiento de las principales modalidades de fraude digital, brindar herramientas para reconocer situaciones de riesgo y fomentar conductas preventivas frente a las amenazas que se presentan en los entornos digitales.

    El encuentro contó con la participación de autoridades del Gobierno Municipal que conduce la intendenta Romina Rosas, junto con la directora del proyecto de investigación, Graciela de Cara y los licenciados Teresita Balaguer y Daniel Mercado e integrantes del Instituto de Investigación de Seguridad y Criminalística (IISCRI), perteneciente a la Escuela de Seguridad de la UCCuyo.

    Convocatoria de la Escuela de Seguridad

    La convocatoria reunió a una importante cantidad de personas mayores y jóvenes de Caucete, quienes participaron activamente y manifestaron interés por los contenidos desarrollados.

    Al finalizar la actividad, las encuestas realizadas reflejaron un alto grado de satisfacción con la capacitación y recogieron solicitudes para dar continuidad a estos espacios de formación y prevención.

    La iniciativa parte de la necesidad de acercar el conocimiento universitario a la comunidad, especialmente frente al crecimiento de las modalidades de engaño que utilizan llamadas telefónicas, mensajes, redes sociales y otras herramientas digitales para manipular a las personas y obtener información personal o dinero. En este contexto, la prevención, la información y la concientización constituyen herramientas fundamentales para reducir la exposición a estos riesgos.

    Continuidad del programa de capacitación

    Como parte de las acciones previstas, el próximo 6 de noviembre, la Escuela de Seguridad de la UCCuyo, junto con el IISCRI, desarrollará una nueva jornada de capacitación, esta vez dirigida a estudiantes de nivel secundario del departamento. El objetivo será fortalecer la prevención desde edades tempranas y promover un uso responsable y seguro de las tecnologías digitales.

    Con esta primera experiencia, las instituciones participantes reafirman su compromiso con la prevención de los delitos cibernéticos y las estafas virtuales, promoviendo el trabajo conjunto entre la universidad, el gobierno municipal y la ciudadanía para contribuir a una comunidad mejor informada y más preparada frente a los riesgos digitales.

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