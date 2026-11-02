    • 2 de noviembre de 2026 - 18:04

    El dólar volvió a subir y marcó un nuevo récord: a cuánto cotizó en San Juan y en el país

    El mercado cambiario comenzó noviembre con nuevas subas y cotizaciones récord. En San Juan, el dólar blue tuvo un comportamiento distinto al registrado a nivel nacional, mientras que el oficial también marcó un máximo histórico.

    Ante la baja demanda, el dólar cayó 10 centavos y se ubicó en $37,44
    Ante la baja demanda, el dólar cayó 10 centavos y se ubicó en $37,44

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    El dólar comenzó noviembre con una nueva suba y alcanzó valores récord en el mercado cambiario argentino. Este lunes 2 de noviembre, la cotización del dólar blue en San Juan llegó a $1.585 para la venta, mientras que en el mercado informal nacional marcó $1.565.

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    En el segmento oficial, la tendencia también fue alcista. El dólar mayorista subió $11,50 (0,7%) y cerró a $1.545,50, en una jornada con un volumen de operaciones moderado, que totalizó 318,3 millones de dólares.

    Por su parte, el dólar minorista en el Banco Nación aumentó $5 y alcanzó los $1.565 para la venta, estableciendo un nuevo máximo nominal. Según el relevamiento del Banco Central, el promedio de las entidades financieras fue de $1.566,99 para la venta y $1.513,57 para la compra.

    Cómo cerraron las distintas cotizaciones del dólar

    En el mercado financiero, el dólar MEP se ubicó en $1.570, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.653, de acuerdo con las operaciones registradas durante la tarde.

    En paralelo, el Banco Central fijó en $1.954,48 el techo de las bandas cambiarias. De esta manera, el tipo de cambio mayorista quedó a $408,98 de ese límite establecido para el régimen de flotación administrada.

    Qué factores mira el mercado cambiario

    En el análisis de la jornada, el economista Gustavo Ber señaló que el dólar mayorista mantiene su propia dinámica, más allá de los movimientos externos y de la depreciación del real brasileño.

    Además, sostuvo que el mercado seguirá de cerca si el Banco Central logra extender durante noviembre la dinámica de compras de divisas que registró en octubre. En ese escenario, también tendrán incidencia la dolarización de los ahorristas, la demanda de dinero y la evolución de las tasas de interés en pesos.

    Por otro lado, un informe de Portfolio Personal Inversiones advirtió que la debilidad del real brasileño vuelve a poner en discusión la competitividad cambiaria argentina y la capacidad de acumular reservas. A esto se suman las dudas sobre el programa financiero de 2027, la actividad económica y el escenario electoral.

    En materia de exportaciones, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) informaron que durante octubre ingresaron 2.880 millones de dólares por liquidaciones del sector agroexportador, un récord para ese mes.

    En lo que va de 2026, las liquidaciones acumularon 25.156 millones de dólares, lo que representa una caída interanual del 15%, aunque desde el sector esperan que esa diferencia continúe reduciéndose durante los últimos dos meses del año.

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