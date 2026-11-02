Cayeron las ventas de autos usados y 0km en octubre: las cifras del mercado automotor

Mientras el mercado automotor argentino muestra signos de desaceleración a nivel general, San Juan se consolidó en el pelotón de las tres provincias del país con mayor crecimiento en la venta de autos usados en lo que va del año.

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De acuerdo con los últimos datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), las transferencias de vehículos usados en la provincia registraron una suba del 1,38% entre enero y octubre de 2026, en comparación con el mismo período de 2025. El dato cobra relevancia al contrastarse con el escenario nacional, donde la actividad acumulada arrastra un saldo negativo.

En el mercado de los autos usados, durante el décimo mes del año se registraron 162.166 transferencias, lo que representa una baja del 2,6% interanual en comparación con las 166.445 unidades comercializadas en octubre de 2025.

Frente a septiembre (171.102 unidades), la retracción mensual alcanzó el 5,2%. Con estos valores, el acumulado de los primeros diez meses de 2026 llegó a las 1.539.549 unidades, ubicándose un 4% por debajo del mismo período del año anterior.

En el ranking de preferencias del público argentino, el histórico Volkswagen Gol volvió a ubicarse al frente como el modelo usado más vendido, registrando 8.632 operaciones en el mes.

Caída del 12% en los patentamientos de 0km

El mercado de vehículos nuevos también sintió la desaceleración. Durante octubre se patentaron 45.965 unidades 0km, cifra que equivale a una disminución del 12% interanual frente a los 52.261 vehículos de octubre del año pasado. En la variación mensual respecto a septiembre, el descenso fue del 8,4%.

De esta manera, el acumulado de patentamientos en los diez meses transcurridos de 2026 asciende a 481.852 vehículos, registrando un retroceso del 12,8% respecto al mismo ciclo previo.

Optimismo en el sector: "El mercado encontró estabilidad"

Pese a las bajas en las estadísticas interanuales, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, ofreció una lectura positiva sobre el nivel de actividad y la recomposición de la oferta.

"El mercado encontró su estabilidad. En octubre continuó la recomposición del mercado automotor argentino, con nuevas marcas y modelos que siguen llegando y se suman a una oferta cada vez más amplia", analizó el directivo.

Entre los datos destacados, Beato remarcó el constante avance de las marcas de origen asiático, que pasaron de una presencia marginal a comienzos de año a superar el 11% de participación en el mercado local.

De cara al cierre del año, desde la entidad empresaria confían en que las promociones, bonificaciones y herramientas de financiación permitan sostener el volumen de ventas en el último bimestre del ejercicio.