Mesa Federal Minera: qué piden los gobernadores no mineros al sector y el reclamo que hizo Caputo a las empresas

El país estuvo atento a lo que sucedió durante la Primera Ronda de Negocios RIGI , un encuentro que organizó el Ministerio de Economía de la Nación entre empresas beneficiadas por este régimen e industrias y proveedores nacionales. Fueron más de 2.000 pymes de 20 provincias y los principales proyectos de energía y minería , entre ellos los 5 que se presentaron de San Juan.

El hackatón minero de Diario de Cuyo ya tiene a los 15 equipos finalistas, entre 134 que se presentaron para competir por los $17 millones

Pero si bien este fue el evento principal hubo otra reunión clave que fue a puertas cerradas: el encuentro de la Mesa Federal Minera, donde estuvieron gobernadores, empresarios y funcionarios nacionales. DIARIO DE CUYO pudo conocer algunos de los temas que se hablaron en esta cumbre , en la que participaron también jefes provinciales de zonas no mineras y hubo un pedido especial de Luis Toto Caputo a las mineras.

La conversación entre los presentes giró en torno al desarrollo futuro de la minería en Argentina y el cobre fue el tema que más expectativa generó , aunque también discutieron oportunidades de tierras raras y litio.

Los gobernadores del centro del país aprovecharon el encuentro para hacer pedidos para participar de la riqueza que se genere en el sector minero y desde el área minera se enfocaron en demandas puntuales, como educación, mejoras en los tiempos de trámites y un pedido para el mejor acceso al crédito por parte de las industrias vinculadas.

Durante el encuentro el ministro Luis Caputo trasladó un pedido de las pymes proveedoras y que quieren proveer a las empresas y gobernadores de provincias mineras. Dijo que este sector enfrenta desventajas competitivas por los costos financieros y los impuestos provinciales.

Según algunos de los presentes, el ministro reconoció que las tasas subnacionales, como Ingresos Brutos son una carga importante para quienes quieren proveer a las mineras. Esta ha sido una línea que la gestión de Javier Milei varias veces puso en el foco: la gestión nacional renunció a recaudación con el RIGI, pero no hubo una actitud similar por parte de los gobernadores. Aun así, el funcionario aceptó que para los gobiernos locales es muy difícil renunciar a estos ingresos.

Por eso giró el pedido a las empresas: adelantar la facturación para que las pymes puedan acceder a créditos y formas de financiamiento antes. El funcionario nacional dijo que una vez cerrado el contrato piden emitir el comprobante para un plazo de 30 días o más y esto le quita la posiblidad de acceder antes a créditos a las pymes. Cambiar esto sería una solución rápida al problema del acceso al mercado de las pequeñas y medianas empresas.

Según quienes asistieron a la reunión, hubo aceptación por parte de las empresas que estaban en la mesa y hasta devolvieron una alternativa más: generar acuerdos con los bancos para que sean más rápidas las aprobaciones de crédito. Esto podría aligerar la dificultad que tienen las empresas locales para financiarse.

Hubo incluso un ejemplo sanjuanino que se mencionó: la compra de equipamiento de forma directa por parte de la empresa a cargo de Los Azules de perforadoras para sus proveedores. Esto sucedió para la campaña de exploración récord que hizo el proyecto de cobre en 2023/2024. La compañía adquirió la maquinaria para firmas sanjuaninas y estas luego pagaron directamente a la minera.

La por ver por dónde saldrá el mineral

El encuentro en Rosario fue también una señal al sector minero: Nación busca que se abra el juego a las empresas industriales del centro y este del país para que participen como proveedores. La invitación fue para cadenas productivas de zonas tradicionalmente mineras pero también para las que no y el entusiasmo se vio en la convocatoria, con más de 2.000 firmas asistiendo.

La Mesa Federal Minera sirvió para reforzar esta idea de la minería para todo el país. Del debate participaron con fuerza Córdoba, Santa Fé y Entre Ríos, que pidieron ser tenidos en cuenta para el futuro desarrollo del cobre y lo que ya está sucediendo con el litio y Vaca Muerta.

Según las fuentes consultadas, uno de los más categóricos fue el anfitrión del encuentro de negocios, Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe. En la mesa dijo que quieren que todo lo que se produzca en minería salga a través de los puertos de su provincia y adelantó que van a sostener este pedido. Aseguró que los puertos rosarinos están preparados y que buscan crear un hub logístico, para el que ya están invirtiendo. Esta idea, que también apoyó el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

La exigencia de los gobernadores de estas dos provincias contrasta con una posiblidad que barajan algunos proyectos ubicados en San Juan, aunque todavía no de manera oficial: sacar el mineral a través de Chile, tanto por los pasos internacionales terrestres o a través de mineraloductos, para evitar recorrer todo el ancho del país para salir al Atlántico.

Industriales en búsqueda de contratos

Pullaro no solo estuvo entre quienes pidieron que la logística minera mire al Este, también fue uno de los gobernadores que pidió que se utilice el sector industrial y metalmecánico del centro del país para proveer a los proyectos. Este pedido fue también sostenido por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y Rogelio Frigerio de Entre Ríos.

El cordobés hizo referencia a los beneficios del RIGI y dijo que así como las empresas recibieron condiciones excepcionales, de las mejores del mundo, al acceder al régimen, tienen una obligación con la industria nacional. Señaló que debe existir una estrategia específica para que se encadenen otras provincias en el desarrollo y aseguró que las pymes de su provincia han demostrado su valor al estar integradas a la aeronautica y en especial a las automotrices.

Frigerio también aseguró que las industrias metalmecánicas de su provincia están a la altura de las condiciones que exige la minería y puso sobre la mesa un régimen de exención impositiva provincial y municipal para nuevas inversiones. Esta herramienta, dijo, está pensada para proveer a estos sectores en crecimiento en el norte y oeste del país.

Preocupación por la formación de mano de obra

Además de las propuestas de los gobiernos provinciales para sumarse a la cadena de valor minera, también hubo participación por parte de funcionarios y empresarios del sector. Entre estos últimos uno de los centrales fue Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras.

El referente nacional alertó por los problemas que tienen las empresas para tener personal capacitado y especializado para el desarrollo de varios proyectos en paralelo. Dijo que la minería debe apuntar al bienestar de las personas y también dijo que la prioridad está en las comunidades y para eso se deben dar medidas para integrar a los proveedores de las mismas, una señal luego de los pedidos de las provincias no mineras. En esto último también lo secundó otro funcionario nacional, Daniel González, quien dijo que es el camino para la construcción de licencia social, señalaron algunos de los presentes.

En la misma línea Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, dijo que la falta de mano de obra capacitada es un problema que escucha del sector minero. Según las fuentes consultadas, calificó de “urgente” la problemática y pidió esfuerzos para que este recurso crítico esté listo para cuando aceleren las inversiones.