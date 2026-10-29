La minería de San Juan en el ojo del empresariado nacional: los tiempos reales y solicitud de reuniones, lo que se vivió en la Ronda de Negocios de Rosario

Este 29 de octubre la Estación Fluvial de Rosario, en Santa Fe, fue el epicentro de un evento sin precedentes en el país al realizarse la primera Ronda de Negocios RIGI , una actividad que reunió inversores de minería, industria e infraestructura con empresas proveedoras de bienes y servicios, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de negocios. También hubo participación de funcionarios del Gobierno nacional como representantes de las provincias donde se aprobaron proyectos con RIGI. En ese contexto, San Juan tuvo una participación más que relevante.

Bajo el lema “Conectando proveedores nacionales con grandes inversores”, la jornada contó con paneles, rondas de negocios, conferencias y espacios de asistencia técnica a cargo del INTI, entre otras actividades orientadas a brindar herramientas a las empresas interesadas en integrarse a las cadenas de valor. Representando a San Juan estuvieron presentes como institución CAPRIMSA y CASEMI, autoridades del Gobierno provincial como el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Minería, Juan Pablo Perea. También estuvieron presentes representantes de más de 80 empresas locales.

“La apertura contó con autoridades nacionales. El ministro Luis Caputo puso en vista todas las proyecciones de inversiones con los RIGI aprobados en el país y ratificó la política económica del gobierno nacional. Luego estuvo Diego Santilli, jefe de Gabinete, quién reforzó el mismo mensaje y apuntó a la cooperación entre proveedores de Argentina. Coincidieron en que hay tres propulsores de la economía: el agro, el gas y el tercero es la minería” , destacó Eduardo Caputo, secretario de CASEMI (Cámara de Servicios Mineros) en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Uno de los puntos más relevantes de la jornada para la provincia fue el primer panel de gobernadores denominado “La minería como vector de desarrollo regional”, en la que estuvieron presentes Raúl Jalil de Catamarca, Carlos Sadir de Jujuy, Alfredo Cornejo de Mendoza, Gustavo Sáenz de Salta, Claudio Vidal de Santa Cruz y Marcelo Orrego de San Juan. También acompañó Luis Lucero, el secretario de Minería de la Nación. En su exposición Orrego resaltó el trabajo que viene haciendo la provincia para desarrollar infraestructura y la obtención de más de 1.000 millones de dólares para invertir en obras viales, logística, eléctricas, de agua y viviendas.

“Las empresas mineras tienen derecho a obtener ganancias, pero los gobiernos provinciales y la sociedad también aspiran a tener beneficios de la generación de empleo y el agregado de valor local que evite el desarraigo y consolide los acuerdos sociales” , destacó Orrego en su exposición.

Gentileza Gobierno de San Juan

Pese a las expectativas que se manejan desde algunos sectores, no se dieron anuncios ni se informaron ningún tipo de medidas. Sin embargo, autoridades nacionales dejaron en claro que la intención es darle continuidad a este tipo de actividades enfocadas en el RIGI y sus actores.

San Juan en el epicentro del interés empresarial nacional

Más de 80 empresas locales dijeron presente durante el evento celebrado en Rosario. Las rondas de negocio y los networking fueron sin duda de mayor interés para los representantes sanjuaninos que aprovecharon la posibilidad de interactuar tanto con proveedores como operadoras de otros puntos del país.

“San Juan es como la estrella, la vedete de turno que tiene el escenario ganado. Todos pregunta por la minería en la provincia, hay muchos empresarios interesados e incluso hay quienes ya piden reuniones en San Juan, como Víctor Contrera, quién ganó una de las megas obras de gas, para dimensionar el interés que hay. El empresariado nacional está comprendiendo el rol de la minería en la provincia y esto sirve”, precisó Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA tras la consulta de este medio.

En la misma línea se expresó Caputo, quien destacó el interés que hay por la minería provincial y el estado actual de los distintos proyectos; como también el análisis sobre qué oportunidades tienen distintos rubros, como la metalmecánica, por ejemplo. “Fue un evento para salirse de lo acostumbrado, ya que en los de perfil minero somos prácticamente el mismo público, sin embargo, esto fue más heterogéneo, con muchos prestadores de otros sectores”, aseguró la autoridad de CASEMI.

La jornada contó con encuentros enfocados en la industria y su aporte en la cadena de valor minera, casos de éxitos de provincias del norte, el rol de las pymes y las oportunidades en el sector minero, financiamiento, y la actualidad de los proyectos de Glencore y Vicuña. Además, se desarrolló un networking donde se reunión la Mesa Federal Minera. También se abordó el desarrollo de proveedores en la minería, demanda y oportunidades y la articulación federal. Las rondas de negocio fueron más que importante, teniendo en cuenta la presencia de grandes operadoras.

“Es el primero de lo que pueden ser muchos eventos bajo el marco del RIGI, según anticipo Luis Caputo. Ajustando algunas cosas y viendo cómo mejorar veo que se le puede sacar fruto”, concluyó el secretario de CASEMI. Con varios RIGIs aprobados en San Juan, sin duda no se descarta que las próximas rondas de negocios organizadas por el Ministerio de Economía de la Nación puedan realizarse en tierras cuyanas.