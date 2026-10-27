    • 27 de octubre de 2026 - 13:02

    Vuelos, turismo y minería: la apuesta de San Juan para abrir nuevas rutas aéreas, en un encuentro aerocomercial que se desarrolla en la provincia

    Con la presencia de autoridades provinciales y representantes de aerolíneas nacionales e internacionales, comenzó el evento que busca consolidar nuevas rutas, evaluar la demanda de vuelos y potenciar el turismo y la industria local.

    Vuelos, turismo y minería: la apuesta de San Juan para abrir nuevas rutas aéreas, en un encuentro aerocomercial que se desarrolla en la provincia

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    El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan dio inicio formal al V Encuentro Conjunto de Empresas Aerocomerciales, un espacio de trabajo estratégico orientado a incrementar la oferta de vuelos, articular acciones entre el sector público y privado y promover el crecimiento económico de la provincia.

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    La apertura institucional se llevó a cabo en el Salón Cruce de los Andes y estuvo encabezada por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero. También participaron la ministra de Gobierno, Laura Palma; el ministro de Minería, Dr. Juan Pablo Perea; y el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández.

    La convocatoria reunió a ejecutivos y representantes técnicos de firmas como Aerolíneas Argentinas, GOL Linhas Aéreas, Flybondi, Plus Ultra, American Jet, Royal Class, Connect Air, Humming Airways, JetSMART, Aviacionline y Aeropuertos Argentina. La organización del evento estuvo a cargo de San Juan Bureau, Applause y KL Group.

    En el marco de la inauguración, el ministro Romero presentó cifras oficiales sobre el volumen de viajeros y la posicion de la provincia en la organización de eventos: “Durante el año 2025, la provincia llegó a recibir 372.550 arribos y se proyecta para finales del año 2026 un total aproximado de 409.805 arribos, definiendo así una variación interanual del 10 %. En el turismo de reuniones, San Juan lleva más de 20 congresos y eventos captados por el Buró de Eventos y Convenciones en el último año, posicionándose en el séptimo lugar en la Argentina en la producción de eventos y convenciones”.

    Las actividades de la comitiva empresarial comenzaron el lunes 26 de octubre con un recorrido de inspección técnica por el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento y una visita institucional al Teatro del Bicentenario, donde asistieron a la función de la ópera La Traviata.

    Durante la jornada del martes, la agenda oficial prevé el desarrollo de rondas de negocios y reuniones bilaterales de trabajo. En estas mesas técnicas se analizarán planes de factibilidad comercial, datos de demanda insatisfecha y esquemas de colaboración para ampliar frecuencias y rutas operativas en el corto y mediano plazo.

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