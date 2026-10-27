Los desafíos de Carlos Iramaín, el nuevo presidente de Comerciantes Unidos: sumar a los socios como proveedores mineros y fortalecer la venta presencial

La renovación de autoridades de Comerciantes Unidos de San Juan abre una nueva etapa para la entidad, con el desafío de sostener el trabajo que venía realizando la comisión anterior y generar nuevas oportunidades para los comerciantes. Carlos Iramaín asumió la presidencia con dos objetivos centrales: preparar a los socios para participar como proveedores de la actividad minera y promover acciones que incentiven las compras presenciales en el comercio sanjuanino.

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La asamblea general se realizó el viernes 23 de octubre y definió la nueva conducción de la institución. Marcelo Quiroga pasó de la presidencia a ser secretario y Hugo Pizarro estará a cargo de la tesorería, junto con vocales titulares y suplentes que integrarán la comisión.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Iramain explicó que el cambio de autoridades no implicará un giro en la orientación de la entidad, ya que buena parte de la comisión anterior continuará trabajando en la institución. Al mismo tiempo, señaló que buscarán incorporar gente joven para garantizar la continuidad y renovar la participación en la conducción. " Es continuar lo mismo que veníamos haciendo. Cambió el título, pero el trabajo va a seguir por el mismo lugar" , afirmó.

El dirigente agradeció el acompañamiento de los socios y planteó que la nueva etapa estará enfocada en fortalecer al comercio sanjuanino, con herramientas para responder a los cambios económicos y a las oportunidades que puedan surgir en la provincia.

Uno de los principales ejes de la gestión será preparar a los comerciantes interesados en convertirse en proveedores de la actividad minera. Para ello, la entidad trabaja en la organización de capacitaciones destinadas a sus socios, con el propósito de que conozcan las posibilidades del sector y puedan adaptar sus negocios a las demandas que se presenten.

Iramain adelantó que mantendrá reuniones con las personas encargadas de dictar el curso y que la propuesta apunta a que los comerciantes puedan capacitarse y trabajar de manera articulada para acceder a nuevas oportunidades. "Lo que se propone es que se unan, que trabajen unidos, porque si no van a quedar relegados. Es grande lo que se viene; los sanjuaninos no toman dimensión realmente de lo que vamos a tener en San Juan", sostuvo.

Para el presidente de Comerciantes Unidos, la participación de los negocios locales en la cadena de valor minera requiere preparación y cooperación. En ese sentido, consideró que las pequeñas y medianas empresas también deben tener posibilidades de incorporarse a las nuevas actividades económicas.

"Buscamos que todos sean incorporados, desde el más chico hasta el más grande. Todos deben tener los mismos derechos, dándole lugar a lo que viene y a las pequeñas pymes. La unión hace la fuerza. Si saben unirse y participar, hay lugar para todos", expresó.

La capacitación que estiman estar lanzando la próxima semana estará destinada a los socios de la cámara y se enmarca en una estrategia para ampliar las oportunidades del comercio local. La entidad también prevé continuar trabajando a través de la Federación Económica de San Juan y mantener el diálogo con otras instituciones para impulsar iniciativas que beneficien al sector.

Promociones para recuperar las ventas presenciales

El otro gran desafío de la nueva conducción será incentivar las compras en los comercios físicos, especialmente en el área céntrica. Iramain advirtió que los costos de traslado influyen en las decisiones de los consumidores y que, en ese contexto, las promociones y los eventos organizados por la institución pueden ayudar a recuperar el movimiento comercial.

Entre las acciones previstas, la cámara trabaja en una nueva edición de Capital Sale, una iniciativa que busca incentivar las compras en los negocios de la ciudad mediante descuentos y propuestas para atraer al público. La propuesta forma parte de una agenda que también tendrá en cuenta las fiestas de fin de año, una temporada importante para las ventas. Según Iramain, la intención es acompañar a los comerciantes con acciones concretas y nuevas herramientas para sostener su actividad.

"Vamos a seguir trabajando, fortaleciendo con más esfuerzo, para acompañar al comercio y darle nuevas herramientas para que pueda estar a la altura de lo nuevo que se viene", indicó.

Una cámara que busca representar a todo el comercio de San Juan

Comerciantes Unidos cuenta con 270 comercios adheridos a la entidad. Iramain sostuvo que la intención es ampliar las oportunidades sin competir con otras instituciones que representan a comerciantes de distintos departamentos. Por el contrario, planteó que el trabajo conjunto es necesario para fortalecer al sector en su conjunto.

"Estamos trabajando con las distintas cámaras para no interrumpir el trabajo de cada sector. Cuando viene gente de Rivadavia, los mandamos con la cámara de Rivadavia. No es sacar, es unir las cámaras y trabajar con todo el comercio en general", explicó.

Desde esa perspectiva, la entidad buscará sostener el acompañamiento a sus socios y generar nuevas propuestas para reactivar la actividad. El objetivo, según el presidente, es que tanto los comercios pequeños como los de mayor tamaño puedan acceder a herramientas y oportunidades para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.

Con Iramaín al frente, la entidad buscará mantener ese espíritu de unión y reforzar su rol como acompañante del comercio sanjuanino, tanto frente a las dificultades actuales como ante las oportunidades que puedan abrirse con el desarrollo minero y los cambios en las formas de vender.