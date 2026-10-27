Del parate al optimismo, CAEMCO celebró la construcción de 30 barrios y esperan que las obras impulsen al sector

El anuncio de la construcción de 30 barrios en San Juan renovó las expectativas de las empresas constructoras locales, que ven en el nuevo plan habitacional una oportunidad para recuperar actividad y generar empleo. Desde la Cámara Empresarial de la Construcción de San Juan (CAEMCO) recibieron la noticia con satisfacción y comenzaron a prepararse para afrontar el desafío de poner en marcha las obras.

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En diálogo con DIARIO DE CUYO, Enrique Velazco, presidente de CAEMCO, destacó que la inyección de recursos internacionales gestionados por el Gobierno provincial permite impulsar la obra pública, luego de un período marcado por presupuestos más ajustados y una menor cantidad de proyectos en ejecución, una situación que a nivel nacional se viene registrando desde el 2023 y cuya decisión también impacto en San Juan con la llegada de menos recursos destinados a la obra pública.

"Con estos anuncios ha vuelto el optimismo a la Cámara. Lo hemos recibido con satisfacción, ya que la inyección de recursos gestionados por el Gobierno se va a volcar a la obra pública", afirmó el dirigente. En ese sentido, recordó los anuncios vinculados a las obras viales. Ahora, con el nuevo plan de viviendas que totalidad unas 2.240, las expectativas son mayores.

El plan habitacional fue anunciado este lunes por el gobernador Marcelo Orrego y contempla obras distribuidas en distintos puntos de la provincia, financiadas con fondos internacionales. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la iniciativa podría generar entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo directos durante su ejecución.

Para Velazco, el movimiento que se espera en el sector representa una oportunidad para recuperar parte de la actividad perdida. "Realmente es una muy buena noticia, porque estos 30 barrios van a generar una ocupación importante", señaló.

La expectativa por la recuperación del empleo y el ritmo de trabajo

Uno de los principales impactos que anticipan las constructoras es la demanda de mano de obra. En ese sentido, el dirigente explicó que muchas empresas debieron reducir sus planteles durante los meses de menor actividad, especialmente en los puestos vinculados directamente con la ejecución de las obras. Sin embargo, consideró que el sector tiene capacidad para recuperarse cuando aparecen nuevos contratos.

"En la construcción sucede así siempre, en los momentos en que las empresas tienen poca actividad disminuye la cantidad de personas, sobre todo de obreros ocupados, pero se puede reactivar rápidamente. Las empresas somos lo suficientemente flexibles para tomar las obras y adecuarnos a la ejecución", sostuvo.

En ese contexto, la puesta en marcha del programa habitacional aparece como una oportunidad para que las firmas vuelvan a incorporar personal y recuperen el ritmo de trabajo e incluso sus estructuras internas. Según lo anticipado por el Gobierno provincial, durante noviembre comenzaría el inicio concreto de las obras, mientras que la firma de contratos con las empresas adjudicatarias se realizará de manera progresiva.

Velazco indicó que ya se estaban firmando algunos contratos y estimó que buena parte de los proyectos podría comenzar a movilizarse durante el próximo mes. Esa perspectiva impulsa a las constructoras a preparar sus estructuras operativas para responder a la demanda.

Empresas que se preparan para volver a trabajar

CAEMCO está integrada por 23 empresas vinculadas a la construcción como pymes, varias de las cuales atravesaron períodos de actividad reducida o incluso permanecieron paralizadas por la falta de obras suficientes para sostener su funcionamiento.

El presidente de la entidad explicó que, aunque las firmas no podían anticiparse a contratar personal sin tener certezas sobre el inicio de los proyectos, sí comenzaron a revisar sus estructuras internas y organizar sus recursos para estar en condiciones de trabajar cuando se pusieran en marcha los contratos una vez que se confirmó la información sobre el acceso a financiamiento para obra pública.

"Cuando se dieron los anuncios de los bonos internacionales y se informó que todo eso sería volcado a la obra pública, nos fuimos preparando. Si bien no podíamos salir a contratar personal, sí podíamos adecuar los equipos y tener todo en condiciones para cuando esto se largara", detalló.

La preparación previa será importante para responder a los plazos de ejecución y a la demanda de trabajadores que requerirán los nuevos barrios. Para Velazco, el cambio de escenario ya se percibe en el ánimo de las empresas, después de una etapa compleja para el sector. "Veníamos de estar muy deprimidos y ahora el estado de ánimo ha cambiado", resumió.