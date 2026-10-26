El dólar blue en San Juan subió $15 y cerró a $1.595 este lunes

El dólar blue en San Juan subió $15 este lunes 26 de octubre y cerró a $1.595 para la venta y $1.535 para la compra , luego de una semana marcada por las fluctuaciones en su cotización. La divisa informal también registró un incremento en la City porteña, en una jornada de movimientos en los distintos segmentos del mercado cambiario.

El dólar blue registró su mayor suba semanal en dos meses y cerró a $1.575 en San Juan

El dólar blue en San Juan cerró a $1.590 mientras el dólar oficial tuvo su tercera suba consecutiva

En la Ciudad de Buenos Aires, el dólar blue terminó la jornada a $1.575 para la venta y $1.555 para la compra, con una suba de $15 en ambos valores respecto del cierre del viernes.

Por su parte, el dólar oficial del Banco Nación también avanzó y finalizó a $1.560 para la venta y $1.510 para la compra.

En el segmento mayorista, una de las principales referencias del mercado cambiario, el dólar cerró a $1.541 para la venta.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar contado con liquidación (CCL) terminó a $1.677,04, mientras que el dólar MEP se ubicó en $1.568,39.

En tanto, el dólar tarjeta o turista alcanzó los $2.028, de acuerdo con la cotización informada para este lunes. Este tipo de cambio contempla un recargo del 30% sobre el dólar oficial minorista, sujeto al régimen impositivo vigente.

Dólar cripto y Bitcoin

En el mercado de criptomonedas, el dólar cripto cerró a $1.673,88.

Por su parte, Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización del mercado, cotizó a 79.910 dólares, según los valores informados por Binance.

La jornada estuvo marcada por las subas en el mercado informal, tanto en San Juan como en Buenos Aires, mientras que las cotizaciones oficiales y financieras mostraron variaciones en sus respectivos segmentos.