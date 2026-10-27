San Juan avanza en el tercer relevamiento industrial: 70 empresas, realidad de cada rubro y un diagnóstico para desarrollar acciones

San Juan puso en marcha el tercer relevamiento industrial , una herramienta que busca conocer la situación de los distintos sectores productivos de la provincia, medir la evolución del empleo y detectar necesidades para orientar futuras políticas de acompañamiento. El trabajo es impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios, en conjunto con el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas, dependiente del Ministerio de Hacienda.

Los puntos fuertes y débiles que dejó la foto del acto del peronismo sanjuanino a un año del 2025

Tormentas y viento sur, el pronóstico del tiempo en San Juan para este martes 27 de octubre

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Alejandro Martín, secretario de Industria, Comercio y Servicios, explicó que esta nueva edición dará continuidad a un proceso que comenzó con un estudio de mayor alcance desde el inicio de la gestión orreguista. La primera medición permitió construir un diagnóstico sobre la situación de la industria sanjuanina en 2024, luego de varios años sin un relevamiento de estas características.

“Lo que se hizo la primera vez fue una gran muestra que nos dio todos los resultados para saber dónde estábamos en el 2024 y 2025. El último relevamiento industrial había sido en 2015, pero nunca se publicó” , señaló el funcionario.

A diferencia de aquella primera experiencia, el relevamiento actual trabaja con una muestra más acotada, integrada por empresas representativas de la actividad industrial local. La intención es obtener información que permita evaluar el comportamiento de los diferentes rubros y contar con elementos para definir medidas que respondan a las necesidades de cada rubro.

El relevamiento contempla distintos indicadores vinculados con el funcionamiento de las industrias. Entre ellos se encuentran el nivel de actividad, la orientación de las ventas hacia el mercado interno o la exportación, la evolución del empleo y los planes de inversión, tanto los que ya se concretaron como los previstos para el futuro.

Según explicó Martín, el estudio busca abarcar al conjunto de la actividad industrial de San Juan, desde los rubros de alimentos y bebidas hasta las manufacturas y los servicios vinculados con la minería. Para ello, se seleccionaron firmas que permitan obtener una mirada representativa de cada actividad.

La provincia cuenta con alrededor de 650 industrias y, de acuerdo con el funcionario, el relevamiento contempla unas 70 empresas. La muestra busca ofrecer un panorama general del entramado productivo sanjuanino.

El relevamiento inició formalmente el jueves 22 de octubre, con el envío de los cuestionarios y se desarrollará mediante la modalidad digital. Las empresas seleccionadas recibirán un correo electrónico con un código QR que les permitirá acceder al formulario y completar las preguntas.

El plazo inicial para responder será de aproximadamente 30 días, con la posibilidad de extenderlo para facilitar la participación de todas las fuentes consultadas. Una vez reunidas las respuestas, comenzará la etapa de procesamiento de la información, a cargo del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas.

En cuanto a los tiempos, Martín indicó que la expectativa es contar con los resultados hacia fines de este año, aunque estimó que el diagnóstico podría estar disponible durante los primeros meses del año próximo.

Los datos como base para definir herramientas de apoyo

Uno de los principales objetivos del relevamiento es identificar qué sectores atraviesan mayores dificultades y cuáles requieren un acompañamiento específico por parte del Gobierno de San Juan. La información recopilada permitirá reconocer necesidades vinculadas con el financiamiento, la inversión y la generación de empleo, entre otros aspectos.

Martín explicó que este tipo de estudios puede servir como punto de partida para diseñar herramientas destinadas a impulsar la actividad. Como antecedente, mencionó las líneas de financiamiento que la provincia lanzó este año para la construcción de naves industriales y para realizar inversiones en energía.

La información sobre el empleo tendrá un lugar importante en el cuestionario. El relevamiento contempla aspectos como la cantidad de trabajadores, el empleo formal y las contrataciones temporarias, indicadores que pueden ayudar a dimensionar el impacto de la coyuntura económica en las empresas.

Para garantizar respuestas transparentes y honestas, el funcionario de Producción remarcó que los datos estarán protegidos por el secreto estadístico y la confidencialidad. La información individual será manejada por la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios y el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas, y no se divulgará públicamente de manera que permita identificar a cada firma, sí se compartirá información sobre el panorama general.

Sectores con comportamientos diferentes

Aunque los resultados del nuevo relevamiento todavía están pendientes, desde el área de Industria anticipan que la evolución de la actividad no será uniforme. Mientras algunos rubros pueden mostrar mayores dificultades, otros podrían evidenciar un mejor desempeño, en función de sus mercados y de las inversiones en marcha.

“Seguramente hay sectores que la están pasando más complicado, como la industria textil o la industria ligada al consumo del mercado interno”, sostuvo Martín.

En contrapartida, señaló que las actividades vinculadas con la exportación podrían registrar una mejor evolución, al igual que algunos rubros relacionados con la producción de medicamentos. El secretario también advirtió que existen actividades que generan un movimiento económico adicional y que no necesariamente quedan reflejadas de forma directa en la muestra industrial. Por eso, el análisis de los resultados permitirá observar tanto el comportamiento de los sectores relevados como las diferencias entre las distintas ramas productivas.

Con esta tercera edición, el Gobierno provincial busca actualizar el diagnóstico de la industria sanjuanina y contar con información periódica para evaluar su evolución.