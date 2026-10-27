Comenzó el juicio contra un hombre acusado de violar a su hijastra en San Juan: podrían condenarlo a 17 años

Este lunes comenzó en San Juan el juicio oral contra J.O. Amaya, un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra durante un período que, según la investigación, se extendió desde 2024 hasta agosto de 2025. La fiscalía considera que existen elementos para sostener la acusación y anticipó que solicitará 17 años de prisión efectiva .

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El imputado, ahora ex empleado de un multimedio de San Juan, afronta el debate en libertad. Su responsabilidad penal deberá ser determinada por el tribunal colegiado, integrado por los jueces Matías Parrón, Javier Figuerola y Federico Rodríguez , tras escuchar a las partes y analizar las pruebas.

De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, los hechos habrían comenzado cuando la presunta víctima tenía 12 años. En ese momento, el acusado mantenía una relación sentimental con la madre de la niña y concurría a la vivienda familiar, en Rivadavia.

La acusación sostiene que el hombre aprovechaba las ocasiones en las que quedaba al cuidado de la menor mientras su madre trabajaba. Los primeros episodios habrían incluido tocamientos y besos, y posteriormente se habrían producido abusos sexuales con acceso carnal en al menos cuatro oportunidades, en domicilios de Rivadavia y Chimbas.

Entre los hechos atribuidos, la fiscalía también sostiene que el acusado habría utilizado regalos y engaños para acercarse a la adolescente. El último episodio denunciado habría ocurrido en agosto de 2025, mes en el que la madre de la menor acudió a la Justicia.

La investigación está a cargo de la UFI ANIVI y el fiscal Duilio Ejarque sostiene la acusación por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda; abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una menor de 18 años; y promoción a la corrupción de menores agravada.

La defensa niega los hechos

Los abogados Rodrigo Aguirre e Ivana Salas representan al acusado y sostienen su inocencia. Como parte de su estrategia, presentaron mensajes que, según plantean, permitirían cuestionar la hipótesis de la fiscalía.

El hombre había sido detenido en agosto de 2025 y llegó a permanecer alojado en el Penal de Chimbas. Sin embargo, recuperó la libertad luego de una impugnación presentada por su defensa.

Antes de la apertura del debate, el 14 de septiembre de este año, la jueza de Garantías Celia Maldonado habilitó la realización del juicio y admitió las pruebas que serán examinadas durante las audiencias.

Ahora, el tribunal deberá evaluar las declaraciones y los elementos incorporados al proceso para determinar si corresponde condenar al acusado o absolverlo. La pena de 17 años es el pedido anunciado por la fiscalía y no una condena firme.