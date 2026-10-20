Elevan a juicio a un vigilador privado acusado de abusar sexualmente de su madre, su tía y su ex pareja

La fiscal Mónica Cuñarro solicitó la elevación a juicio de un vigilador privado de 34 años , oriundo de Villa Soldati y padre de una hija, acusado de violar a su madre , tocar sin consentimiento a su tía y abusar sexualmente de su ex pareja . Según la acusación, los hechos se produjeron a lo largo de cinco años, entre 2021 y 2025 . El hombre está detenido , aunque, según la nota original, todavía cobra su sueldo de una empresa de seguridad privada, que le mantiene los aportes al día. Su nombre se reserva en esta nota para no exponer a las víctimas .

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El caso tuvo un recorrido particular: el expediente ya había sido archivado por otra fiscalía porteña, pero Cuñarro lo retomó y lo impulsó ante el Juzgado N°63 , con nuevos testimonios , análisis de chats y un informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema. La denuncia inicial la hizo la propia madre en la Oficina de Violencia Doméstica .

El presunto abuso ocurrió el 12 de diciembre de 2025 , en la casa de la víctima. Según el documento de la causa, madre e hijo habían bebido alcohol en exceso y, en ese contexto, el acusado empezó a reprocharle cosas a los gritos , hasta que se desató una fuerte discusión. La fiscalía sostiene que, estando ella con su capacidad de percepción disminuida por el alcohol , el imputado abusó sexualmente de ella . Antes del episodio, de acuerdo con la presentación, el hombre salió a comprar más cerveza y volvió .

A la mañana siguiente, la mujer, de 57 años , se despertó sin su ropa interior , con marcas en los brazos y un fuerte ardor . Al denunciar, entregó a la Justicia chats con su hijo en los que él habla de la borrachera de esos días.

La tía y la ex pareja

Los presuntos abusos contra la tía habrían ocurrido durante reuniones familiares en Villa Soldati, entre ellas la Nochebuena de 2024. Según su denuncia, el sobrino, ebrio, la tocó sin su consentimiento mientras bailaban.

La ex pareja, madre de la hija del acusado, también lo denunció. Aseguró que durante 2021 la golpeó con frecuencia y que, en varias oportunidades, abusó de ella mientras dormía. La fiscal incorporó además que, en esos años, el hombre trabajó en tres empresas de seguridad privada.

La versión del acusado

El vigilador se negó a declarar al principio y luego aceptó hacerlo. Sobre su ex pareja, dijo que ella había iniciado una relación paralela seis meses antes de la separación. Sobre su tía, afirmó que miente y que desde su infancia tenía con él conductas inapropiadas. Y negó la acusación de su madre, a quien describió como una figura de maltrato durante su niñez, según consta en la transcripción de su declaración. Agregó que otras dos tías conocían esas situaciones. Estas afirmaciones forman parte de su defensa y no fueron comprobadas por la fiscalía.

Los testimonios y las pericias

El alcohol aparece de forma constante en la causa: la palabra figura 20 veces en las 39 páginas del pedido de elevación a juicio. La madre declaró que ese día habían discutido por los supuestos maltratos que recibía su nieta de parte de la nueva pareja del acusado, y que perdió el registro de lo sucedido.

Una amiga de la mujer y su hermana declararon que las vieron llorar desconsoladamente el 1° de enero, cuando ella les contó lo ocurrido. Mes y medio después comenzó un tratamiento psiquiátrico. El profesional que la atendió describió un cuadro de angustia, ansiedad, temor a quedarse sola, insomnio y dificultad para salir de su casa, y le indicó medicación. Una psicóloga que también la trató habló de sentimientos de culpa y humillación.

El Cuerpo Médico Forense concluyó que la madre presenta síntomas postraumáticos significativos, y que el diagnóstico de la ex pareja fue muy similar: tensión emocional, ansiedad e impotencia. Sobre el acusado, los peritos determinaron que tiene atención y memoria normales, pensamiento ordenado y juicio preservado, sin trastorno mental severo. Es decir, sus facultades mentales se encuentran conservadas.