Cayó otro de "Los Pastelitos" en San Juan: escapó de un control y atropelló a dos motociclistas

Ángel Yoel "Pastelito" Guardia tiene 18 años y volvió a quedar bajo investigación judicial en San Juan. Esta vez, protagonizó una peligrosa fuga para evitar un control policial en Chimbas, atropelló a dos motociclistas y escapó sin asistir a las víctimas. Aunque fue imputado por el hecho, el juez de garantías Diego Manuel Sanz dispuso que permanezca en libertad mientras avanza la causa.

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El joven, integrante de la familia de los "Pastelitos", en la que algunos integrantes tienen frondosos prontuarios, ya había quedado involucrado en otra investigación penal: integraba la banda que cometía robos contra comercios de Sarmiento y que utilizaba una Volkswagen Amarok para trasladarse. Por ese expediente, había accedido al beneficio de la suspensión de juicio a prueba, conocida como probation.

El último episodio ocurrió el sábado, cerca de las 00:30, cuando efectivos policiales realizaban recorridas preventivas en el Loteo API, en Chimbas. Al advertir la presencia de los uniformados, Guardia emprendió la fuga en un Peugeot 308 blanco por calle 25 de Mayo, hacia el oeste.

Durante la huida, embistió desde atrás a una motocicleta en la que viajaban dos personas. En lugar de detenerse para asistirlas, continuó su marcha y abandonó el lugar. Los policías interrumpieron la persecución para auxiliar a los heridos, que debieron ser trasladados en ambulancia.

Uno de los damnificados, de 17 años, sufrió escoriaciones en las manos, el codo, la cadera y el glúteo. Los informes médicos determinaron que las lesiones eran leves.

La búsqueda permitió localizar el Peugeot alrededor de las 13, abandonado en la zona de calles Entre Ríos y República del Líbano, en Rawson. Horas después, Guardia se presentó voluntariamente en la Subcomisaría Cipolletti.

Imputado, pero en libertad

En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal formalizó la investigación por lesiones leves culposas por conducción imprudente de un vehículo con motor, agravadas por darse a la fuga. La acusación fue impulsada por el fiscal Iván Grassi, quien subrogaba a Francisco Pizarro, junto con el ayudante fiscal Facundo Romero y la auxiliar Sabrina Pontoriero, de la UFI Delitos Especiales.

La defensa estuvo a cargo del abogado Jorge Olivera Legleu. Tras avalar la formalización, el juez Diego Manuel Sanz resolvió que Guardia continúe el proceso en libertad.

Durante la audiencia también salió a la luz su situación judicial previa. Aunque el joven manifestó que había estado detenido por un robo, los registros confirmaron que contaba con una probation por robo agravado por ser cometido en poblado y en banda.

De los robos con una Amarok a una nueva causa

Guardia había sido investigado junto con otros jóvenes por una serie de robos a comercios de Sarmiento. La banda se movilizaba en una Volkswagen Amarok gris y atacaba durante la madrugada, forzando candados y rompiendo vidrieras para ingresar a los locales.

Entre los blancos estuvo la distribuidora de baterías Neuma Box, en Media Agua, de donde sustrajeron 15 baterías valuadas en unos 3 millones de pesos. También se investigó el robo a una sucursal de San Francisco Hogar, de la que se llevaron un televisor, un aire acondicionado y otros electrodomésticos.

La causa tuvo distintos desenlaces para los involucrados. Facundo Mariano Ozuna Rosales, señalado como el “Ozuna sanjuanino”, recibió una pena de tres años de prisión condicional mediante un juicio abreviado, tras reconocer su participación en los hechos.

En ese mismo expediente, Guardia y Ramiro Valentín Rosales accedieron a la probation. Isaias David González quedó con prisión preventiva por tres meses, mientras que Alessandro Carrizo Flores recuperó la libertad con el compromiso de someterse al proceso y cumplir las medidas judiciales.

Ahora, Guardia deberá responder por el episodio ocurrido en Chimbas, mientras permanece en libertad y la investigación continúa.