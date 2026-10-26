    • 26 de octubre de 2026 - 18:54

    Buscan intensamente en San Juan a una joven y piden colaboración para encontrarla

    Un pedido de búsqueda difundido en redes solicita ayuda para dar con el paradero de Cecilia Belén Villarroel. Indicaron cómo vestía la última vez que la vieron y difundieron dos teléfonos de contacto.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un pedido de colaboración para encontrar a Cecilia Belén Villarroel comenzó a circular en San Juan. A través de un afiche, solicitaron a la comunidad que aporte cualquier información que permita conocer su paradero.

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    Según los datos difundidos en la publicación, la última vez que la vieron llevaba ropa clara y suelta y una remera blanca. Además, tenía el pelo largo, de un tono entre rubio y pelirrojo.

    El mensaje advierte que la mujer podría necesitar asistencia y pide que, ante un posible avistamiento, se evite ponerla en riesgo o intentar retenerla por la fuerza. También solicita comunicar la información a los contactos publicados.

    Cómo aportar información

    Quienes tengan datos sobre el paradero de Cecilia Belén Villarroel pueden comunicarse a los siguientes números de WhatsApp, difundidos en el afiche: 264 473-6162 o 264 463-7119.

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