Robaron $8 millones en equipos a la banda sanjuanina Bordeline durante una gira en Córdoba

El grupo de metal sufrió el ataque de delincuentes en pleno barrio Nueva Córdoba. Rompieron los vidrios de una camioneta y escaparon corriendo con los instrumentos. Quedaron registrados en video.

Lo que debía ser una fecha de presentación y crecimiento musical terminó en un trágico saldo para la banda sanjuanina de metal extremo Bordeline. El grupo denunció haber sido víctima de un cuantioso robo durante la mañana del domingo en la provincia de Córdoba, sufriendo la pérdida de valiosos equipos de trabajo.

El hecho delictivo ocurrió alrededor de las 6:20 de la mañana en inmediaciones de Pasaje Observatorio al 400, en pleno barrio Nueva Córdoba. Los instrumentos y equipos musicales se encontraban guardados en el interior de una camioneta Toyota SW4 de color blanco cuando delincuentes reventaron al menos uno de los cristales del vehículo para acceder al habitáculo.

Según las estimaciones realizadas por los propios integrantes de la agrupación, el valor total de los elementos sustraídos asciende a aproximadamente 8 millones de pesos, lo que representa un durísimo golpe económico para la continuidad de sus proyectos.

Quedaron filmados tras el golpe Toda la secuencia del ataque quedó registrada en un video de cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa con claridad a los sospechosos alejándose del lugar a toda prisa y a la carrera, cargando entre sus brazos los pesados equipos e instrumentos robados a los músicos sanjuaninos.