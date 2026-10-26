    • 26 de octubre de 2026 - 17:44

    Violencia intrafamiliar en Rawson: dos hermanos atacaron a sus padres y amenazaron con una tumbera

    El dramático hecho ocurrió durante la madrugada en una vivienda de calle Julio Núñez, en el departamento de Rawson.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un grave hecho de violencia intrafamiliar conmocionó durante la madrugada de este lunes al departamento Rawson. Dos hermanos terminaron tras las rejas luego de haber atacado a sus propios padres dentro de la vivienda familiar, en un dramático episodio que incluyó agresiones físicas y amenazas de muerte con un arma de fuego de fabricación casera.

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    El procedimiento policial se concretó cerca de la 1:00 de la mañana en un domicilio ubicado sobre la calle Julio Núñez. Una llamada al 911 realizada por la madre de familia alertó a las autoridades sobre los desmanes y el peligro inminente dentro del inmueble.

    Al arribar a la propiedad, los efectivos policiales se encontraron con un tenso escenario doméstico, por lo que debieron intervenir de inmediato para reducir a los agresores y resguardar la integridad de los progenitores.

    Ataque, golpes y una "tumbera"

    De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, los aprehendidos convivían con las víctimas y fueron identificados por las iniciales de sus apellidos:

    • J. Pérez (20 años): Fue reducido en el lugar tras haber amedrentado y amenazado de muerte a su padre utilizando un arma de fabricación casera (conocida habitualmente como “tumbera”).

    • M. Pérez (21 años): Quedó aprehendida luego de haberse trenzado en un forcejeo y agredir físicamente a su madre mientras la mujer intentaba pedir auxilio.

    Causa judicial y secuestro del arma

    Tras controlar la situación y concretar el secuestro del armamento casero, los uniformados trasladaron a ambos jóvenes a la sede de la comisaría jurisdiccional.

    Ambos quedaron alojados en calidad de detenidos a disposición de la Justicia provincial, imputados en el marco de una causa caratulada como amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, lesiones y violencia familiar.

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