Violencia intrafamiliar en Rawson: dos hermanos atacaron a sus padres y amenazaron con una tumbera

Un grave hecho de violencia intrafamiliar conmocionó durante la madrugada de este lunes al departamento Rawson. Dos hermanos terminaron tras las rejas luego de haber atacado a sus propios padres dentro de la vivienda familiar, en un dramático episodio que incluyó agresiones físicas y amenazas de muerte con un arma de fuego de fabricación casera.
El procedimiento policial se concretó cerca de la 1:00 de la mañana en un domicilio ubicado sobre la calle Julio Núñez. Una llamada al 911 realizada por la madre de familia alertó a las autoridades sobre los desmanes y el peligro inminente dentro del inmueble.
Al arribar a la propiedad, los efectivos policiales se encontraron con un tenso escenario doméstico, por lo que debieron intervenir de inmediato para reducir a los agresores y resguardar la integridad de los progenitores.
Ataque, golpes y una "tumbera"
De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, los aprehendidos convivían con las víctimas y fueron identificados por las iniciales de sus apellidos:
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J. Pérez (20 años): Fue reducido en el lugar tras haber amedrentado y amenazado de muerte a su padre utilizando un arma de fabricación casera (conocida habitualmente como “tumbera”).
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M. Pérez (21 años): Quedó aprehendida luego de haberse trenzado en un forcejeo y agredir físicamente a su madre mientras la mujer intentaba pedir auxilio.
Causa judicial y secuestro del arma
Tras controlar la situación y concretar el secuestro del armamento casero, los uniformados trasladaron a ambos jóvenes a la sede de la comisaría jurisdiccional.
Ambos quedaron alojados en calidad de detenidos a disposición de la Justicia provincial, imputados en el marco de una causa caratulada como amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, lesiones y violencia familiar.