San Juan cerró un gran fin de semana internacional de Bicicross en Rawson

La pista del Club Bicicross San Juan, en Rawson, fue escenario durante tres jornadas, desde el viernes hasta el domingo, de la Copa Iberoamericana, la Copa Latinoamericana y la novena fecha del Campeonato Argentino. El evento reunió a más de 400 pilotos y participantes, con presencia de 80 representantes sanjuaninos.
San Juan cerró este domingo un destacado fin de semana de BMX Racing de nivel nacional e internacional, con la participación de 325 pilotos provenientes de 12 países en las competencias internacionales y 318 inscripciones en la novena fecha del Campeonato Argentino. Argentina estuvo representada por 264 pilotos, mientras que también participaron deportistas de Chile, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Bolivia, Ecuador, Perú, España, Panamá y Costa Rica.
El cronograma competitivo comenzó el viernes con la novena fecha del Campeonato Argentino y continuó durante el fin de semana con el Campeonato Iberoamericano y la Copa Latinoamericana 2026. Estas dos competencias internacionales otorgaron puntos de cara al ciclo olímpico del BMX Racing rumbo a Los Ángeles 2028, sumando jerarquía deportiva a una cita que volvió a posicionar a San Juan como escenario de grandes eventos de esta disciplina.
La organización estuvo a cargo del Club Bicicross San Juan, con la fiscalización de la Federación Argentina de Bicicross y el acompañamiento del Gobierno de San Juan. La presencia de más de 400 participantes, junto con la llegada de delegaciones de distintos países y la participación de 80 pilotos sanjuaninos, reafirma la capacidad de la provincia para recibir competencias de alto nivel y generar oportunidades para el desarrollo deportivo local, consolidando a San Juan como una referencia nacional del BMX Racing y como parte de la construcción del San Juan del futuro.
CLASIFICACIONES
A continuación, los podios de las principales categorías en cada una de las tres competencias.
Campeonato Argentino de Bicicross – Fecha 9 (viernes 23)
Damas
Junior: 1° Luz Torres, 2° Oriana Brigada y 3° Guillermina García.
Elite: 1° Agostina Ruarte, 2° Agustina Cavalli y 3° Francesca Zabala.
Hombres
Junior: 1° Jeremías Villalba, 2° Santino González y 3° Lisandro Díaz.
Elite: 1° Gonzalo Molina (San Juan), 2° Franco Molina (San Juan) y 3° Exequiel Torres.
Campeonato Iberoamericano – Round 7 – Clase 1 UCI (sábado 24)
Damas
Junior: 1° Luz Torres (Argentina), 2° Ignacia Briones Cofre (Chile) y 3° Lola González (San Juan, Argentina).
Sub 23: 1° Agostina Micaela Ruarte (Argentina) y 2° María Agustina Crifo (San Juan, Argentina).
Elite: 1° Agustina Cavalli (Argentina), 2° Doménica Gisell Mora (Ecuador) y 3° Francesca Zabala (Argentina)
Hombres:
Junior: 1° Jeremías Villalba (Argentina), 2° Jeremías Ortíz (Argentina) y 3° Rafael Vidal Cesari (Chile).
Sub 23: 1° Franco Molina (San Juan, Argentina), 2° Martín Puentes Mettig (Chile) y 3° Benjamín Pereyra (San Juan, Argentina).
Elite: 1° Valentino Vallejo (Argentina), 2° Gianni Daddona (Argentina) y 3° Gonzalo ‘Chalo’ Molina (San Juan, Argentina).
Copa Latina – Round 8 – Clase 1 UCI (domingo 25)
Damas
Junior: 1° Ignacia Briones Cofre (Chile), 2° Oriana Brigada (Argentina) y 3° Lola González (San Juan, Argentina).
Sub 23: 1° María Agustina Crifo (San Juan, Argentina) y 2° Agostina Micaela Ruarte (Argentina)
Elite: 1° Domenica Gisell Mora Cordero (Ecuador), 2° Agustina Cavalli (Argentina) y 3° Francesca Zabala (Argentina)
Hombres
Junior: 1° Jeremías Villalba (Argentina), 2° Lisandro Díaz (Argentina) y 3° Gabriel Cirino Correa (Brasil).
Sub 23: 1° Franco Molina (San Juan, Argentina), 2° Martín Puentes Mettig (Chile) y 3° Santiago Jesús Cejas (Argentina)
Elite: 1° Gonzalo ‘Chalo’ Molina (San Juan, Argentina), 2° Emiliano de la Fuente (Argentina) y 3° Gianni Daddona (Argentina).