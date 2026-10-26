San Juan cerró un gran fin de semana internacional de Bicicross en Rawson

Con pilotos de 12 países, se concretó un calendario de varias pruebas con enorme categoría.

Espectacular. El bicicross tuvo en San Juan un fin de semana de caracter internacional con gran presencia de los mejores pilotos.

La pista del Club Bicicross San Juan, en Rawson, fue escenario durante tres jornadas, desde el viernes hasta el domingo, de la Copa Iberoamericana, la Copa Latinoamericana y la novena fecha del Campeonato Argentino. El evento reunió a más de 400 pilotos y participantes, con presencia de 80 representantes sanjuaninos.

San Juan cerró este domingo un destacado fin de semana de BMX Racing de nivel nacional e internacional, con la participación de 325 pilotos provenientes de 12 países en las competencias internacionales y 318 inscripciones en la novena fecha del Campeonato Argentino. Argentina estuvo representada por 264 pilotos, mientras que también participaron deportistas de Chile, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Bolivia, Ecuador, Perú, España, Panamá y Costa Rica.

El cronograma competitivo comenzó el viernes con la novena fecha del Campeonato Argentino y continuó durante el fin de semana con el Campeonato Iberoamericano y la Copa Latinoamericana 2026. Estas dos competencias internacionales otorgaron puntos de cara al ciclo olímpico del BMX Racing rumbo a Los Ángeles 2028, sumando jerarquía deportiva a una cita que volvió a posicionar a San Juan como escenario de grandes eventos de esta disciplina.

La organización estuvo a cargo del Club Bicicross San Juan, con la fiscalización de la Federación Argentina de Bicicross y el acompañamiento del Gobierno de San Juan. La presencia de más de 400 participantes, junto con la llegada de delegaciones de distintos países y la participación de 80 pilotos sanjuaninos, reafirma la capacidad de la provincia para recibir competencias de alto nivel y generar oportunidades para el desarrollo deportivo local, consolidando a San Juan como una referencia nacional del BMX Racing y como parte de la construcción del San Juan del futuro.

CLASIFICACIONES A continuación, los podios de las principales categorías en cada una de las tres competencias.