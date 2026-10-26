Comerciantes Unidos de San Juan renovó sus autoridades y eligió a Carlos Iramain como presidente

La Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan renovó sus autoridades durante la asamblea general realizada el viernes 23 de octubre, en la que los socios aprobaron la designación del excandidato a gobernador de San Juan, Carlos Iramain, como nuevo presidente de la institución.
Tras la elección, la entidad difundió un mensaje en el que agradeció el trabajo de la comisión saliente y destacó el compromiso de sus integrantes con el desarrollo de la actividad comercial. Además, planteó como objetivos de la nueva etapa fortalecer la unión del sector, impulsar iniciativas y defender los intereses de los comerciantes sanjuaninos.
La nueva comisión directiva estará integrada por Marcelo Quiroga como secretario y Hugo Jorge Pizarro como tesorero, mientras que Rocío del Milagro Álvarez, María Esther Díaz y Miguel Recio Martín ocuparán los cargos de vocales titulares.
En tanto, Juan Carlos Teruel, Félix Hernán Illanes y Martín Fernando Astorga fueron elegidos como vocales suplentes. La revisión de cuentas estará a cargo de Gustavo Raúl Varga Naccarato como titular y Luis Sánchez como suplente.
Los objetivos de la nueva conducción
En su primer mensaje como presidente electo, Iramain expresó su agradecimiento a los socios que participaron de la asamblea y manifestaron su respaldo a la nueva conducción.
El dirigente sostuvo que la gestión comenzará con entusiasmo y responsabilidad, con el compromiso de acompañar a los comerciantes y trabajar por el crecimiento del comercio sanjuanino.
En ese sentido, remarcó que la unión, el diálogo y el trabajo en equipo serán pilares para fortalecer la institución. También anticipó que buscarán mantener el trabajo conjunto con organismos provinciales y nacionales para generar oportunidades e impulsar propuestas para el sector.