Las claves del acuerdo entre el ¿peronismo? light y Arancibia para el Consejo de la Magistratura: del "cansados de perder" al "scrum" opositor con una candidata que suena

Hacía mucho que no había una elección tan polarizada en el Foro de Abogados de San Juan. Hay sólo dos listas que compiten para el Jurado de Enjuiciamiento y pinta que sucederá lo mismo para el Consejo de la Magistratura. Ya pasaron los comicios nacionales y ahora los armados -enfebrecidos- apuntan a conquistar las dos sillas que le pertencen a la abogacía en el órgano que confecciona las ternas de jueces, fiscales y asesores que van a la Cámara de Diputados.

Las perlitas de la rosca en San Juan: el empresario que amaga como en el 2023; la página de ¿lanzamiento? de Andino 2027; y la miel de Defina Rossi en Rawson

El miércoles, a última hora, las agrupaciones presentaron las nóminas para el Jury. El oficialismo mostró coherencia en el armado. El articulador principal es el presidente del Foro, el referente de Abogados en Acción -esposo de la hora consejera nacional Claudia Sarmiento- José Salinas. Puso en la cancha a Ernesto Vila y Alejandra Fili. En tanto, la oposición, presentó a Sergio Tapia y Viviana Quero. El primero casi desconocido. La segunda alguien que viene del palo del fútbol de los matriculados.

La cuestión opositora dio al sorpresa con los suplentes de la lista. Están Emilia Farrán y Martín Vega. Una representante del sector de Foro Independiente del expresidente del Foro, Marcelo Arancibia. Y un abogado que tiene un vínculo personal con el exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi. DIARIO DE CUYO reflejó la sorpresa de una alianza que nada tiene que ver con el intento de resurgimiento de la agrupación de Abogados Justicialistas que había sucedido semanas antes en la sede del Partido Justicialista.

El jefe de Abogacía Transformadora, Marcelo Álvarez, selló un acuerdo electoral con el denunciante penal de la causa de los caños de Acueducto Gran Tulum. En otras palabras, el representante del peronismo light -ahora cada vez más diluido- forjó una alianza con el abogado que llevó a la Justicia al senador Sergio Uñac y al diputado nacional Cristian Andino. ¿Tiene sentido? La jugada es, a prima facie, extraña. ¿Qué sucedió para que dos espacios que deberían estar separados dicidieran juntarse?

La respuesta llegó de un viejo operador del peronismo en el Poder Judicial. "Hay que salir de la lógica partidocrática, somos abogados y no importa tanto si somos justicialistas, bloquistas, cruzadistas o lo que sea, queremos mejorar las cosas para la abogacía", dijo. De todas formas, pese a que el argumento reviste verosimilitud, continúa habiendo algo raro en un agrupamiento tan amplio. Quizá la razón más fuerte la haya dicho otra fuente que todavía tiene vínculos con la abogacía pese a que tuvo, justamente, un alejamiento por razones partidarias. "Estamos cansados de perder", expresó.

Ciertamente, desde el 2023 a la fecha, los resultados para el peronismo en el mundo de los matriculados son adversos. La vieja interna entre el exintendente Baistrocchi y el exasesor Letrado -hoy juez- Carlos Lorenzo dejó heridos. El exjefe comunal inició a los Abogados Justicialistas y tuvo estrategias que, aunque cuestionables desde la óptica del PJ, funcionaron para controlar el Foro. Después Lorenzo ingresó y terció la conducción. Macri diría que "pasaron cosas", pero en realidad hubo cortocircuitos constantes que decantaron en derrotas. Fue como un encadenamiento después de perder el poder del Ejecutivo provincial.

La interna y la derrota dieron lugar a la creación de un espacio que parecía nuevo, pero funcionaba como una forma de reagrupar a los dispersos. Álvarez trajo a la provincia el sello nacional de Abogacía Transformadora. Tuvo un pequeño y sinificativo punto favorable: las elecciones del Jury del año pasado. Si bien no pudieron hacerse con la conducción del Directorio y ganó Salinas como la continuidad de Franco Montes, el peronismo -en su versión licuada- salió primero en el Jurado de Enjuiciamiento con la candidata Sofía Lloveras, exvicepresidenta del Foro.

Aparentemente, según fuentes calificadas que ya publicó DIARIO DE CUYO, en ese momento hubo una reunión importante en el despacho del exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra. En la oficina de Ignacio de la Roza, reunió al senador Uñac con Álvarez y la mesa chica de Abogacía Transformadora. Compaginaron las directrices para el dispositivo de movilización del día de las elecciones. Funcionó en parte. Lloveras ingresó al órgano que controla a jueces, fiscales, defensores públicos y altos funcionarios como miembros del Tribunal de Cuentas, Contador y Tesorero provincial ante causales como incapacidad, delitos o incumplimiento de deberes.

Hace un par de semanas, Álvarez convocó a un encuentro de litigantes peronistas en la casona de calle 25 de Mayo. Fueron los integrantes de Abogacía Transformadora y referentes del sector de Uñac como Pacho Guevara, Sonia Ferreyra, Fernanda Paredes. Quedaron en trabajar juntos para sostener -no tanto el Jury- los dos representantes en el Consejo de la Magistratura de San Juan. El 25 de noviembre se renuevan las sillas que hoy ocupan Raúl Acosta y Valeria Torres, que entraron por los Abogados Justicialistas hace cuatro años. Para el uñaquismo siempre fue importante tallar en la Justicia. De modo que estaba encaminado un equipo de trabajo ampliado.

Hubo reuniones y reuniones. Lo que trascendió es que la orden de la sociedad del peronismo con Arancibia "viene de arriba". Pero, en honor a cierta honestidad intelectual, la orden no vino de ningún lado, sino que hubo una especie de "laissez faire, laissez passer". Si hubiese que sintetizar la idea de las distintas ramas de la política de los matriculados: "Hagamos un scrum para no perder". Así de simple. Por eso salió a relucir en una nota que el acercamiento había sido para reformar el código interno de la Magistratura. Algo tenía que servir de engrudo para pegar. Tanto Uñac como Arancibia como Baistrocchi como el que sea al que le hayan preguntado dieron el OK con cierta distancia.

Por ahora, aunque persistan las dudas en las bases, las conducciones de las agrupaciones están convencidas que el camino es juntarse para darle batalla a un oficialismo del Foro que viene de ganar hasta las elecciones en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Incluso el grupo de abogados de La Libertad Avanza, que amagó pero no se presentó para los comicios provinciales, tiene un rol. La ausencia del sello del Presidente en el cuarto oscuro de los matriculados sanjuaninos da libertad de acción que puede estar guiada a acomapañar a la oposición.

La cuestión, pese al consenso mínimo de juntarse, sigue caldeada en el peronismo. Muchas voces se alzaron al conocer la alianza con Arancibia. Si Uñac y Andino están complicados en la Justicia es por la denuncia del expresidente del Foro. Por eso, Álvarez cambió la fecha de la reunión de abogados. Estaba prevista para el 2 de noviembre. Será mañana lunes.

En paralelo, los operadores ya piensan en una figura que sirva para dejar conformes -o disconformes pero no tanto- a todos los sectores. Un conocedor del asuntó aventuró que la candidatura al Consejo de la Magistratura puede ser Lloveras. Se termina el periodo en el Jurado de Enjuiciamiento y queda libre. Es personalmente antiperonista, pero proviene de una familia justicialista. Tiene buena imagen de los colegas. Jugó con Arancibia y luego lo hizo con Álvarez. Podría ser una prenda de unidad.

Si bien el Jury es una herramienta importante, la Magistratura es el verdadero motivo de todo esto. El cuerpo que presidente el ministro de la Corte, Juan José Victoria, se encarga de seleccionar a los jueces y proponer sus nombres a la Legislatura para la designación en el Poder Judicial. Tanto el oficialismo del Foro como el peronismo conocen la importancia. Abogacía en Acción -en alianza con el bloquismo de Wbaldino Acosta- no tiene representantes en el Consejo. Ganar significaría un paso vital para influir en la confección de ternas. En tanto, el justicialismo nunca tuvo del todo a Acosta y Torres. El ejemplo más claro fue la votación de Torres a favor de Guillermo Baigorrí para la terna de fiscal General.