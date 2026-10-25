Cristina Kirchner felicitó a Lula por su cuarto mandato: "Compañero presidente"

Cristina Fernández de Kirchner felicitó públicamente a Luiz Inácio Lula da Silva después de su triunfo en el balotaje presidencial de Brasil, que le permitirá iniciar un histórico cuarto mandato. La exmandataria argentina publicó un mensaje en sus redes sociales pocos minutos después de que la diferencia se volviera irreversible y destacó tanto al pueblo brasileño como al dirigente del Partido de los Trabajadores.

Hotesur y Los Sauces: Cristina y Máximo Kirchner podrán participar de forma virtual en la primera audiencia

“ FELICITACIONES... primero al pueblo brasileño ”, comenzó Cristina Kirchner en su publicación, en la que calificó la jornada como un “auténtico 17 de Octubre electoral” . Luego dirigió especialmente sus palabras a Lula, a quien llamó “compañero presidente”, y destacó la recuperación electoral que terminó dándole la victoria después de haber quedado segundo en la primera vuelta.

FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla.

En su publicación, Cristina sostuvo que Lula consiguió “despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”, luego de una campaña marcada por una fuerte paridad con Flávio Bolsonaro.

El mensaje fue publicado durante la noche de este domingo, cuando el escrutinio ya mostraba una ventaja irreversible para el mandatario brasileño. Otros dirigentes políticos de la región también comenzaron a expresarse después de conocerse el resultado del balotaje.

Lula consiguió un histórico cuarto mandato

La felicitación llegó después de que Lula lograra imponerse en una elección extremadamente pareja. El mandatario obtuvo alrededor del 51,75% de los votos frente al 48,25% de Flávio Bolsonaro, completando una remontada después de haber perdido la primera vuelta.

Lula es presidente de Brasil por cuarta vez tras un balotaje histórico

El escrutinio había comenzado con diferencias mínimas y constantes cambios en el liderazgo. Bolsonaro llegó a ubicarse primero durante una parte de la carga, pero Lula recuperó la ventaja cerca de la mitad del conteo y posteriormente comenzó a ampliarla hasta superar los tres puntos porcentuales.

La victoria permitirá al dirigente del PT iniciar en 2027 un cuarto mandato como presidente de Brasil, luego de haber gobernado entre 2003 y 2010 y regresar al Palacio del Planalto en 2023. El calendario oficial establece que la asunción presidencial será el 5 de enero de 2027.

Cristina Kirchner se sumó así a las primeras figuras políticas argentinas que reaccionaron públicamente al resultado y eligió destacar principalmente la remontada electoral protagonizada por Lula en el balotaje.