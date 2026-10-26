Un circo debuta por primera vez en San Juan con un importante despliegue de magia y entretenimiento

San Juan se prepara para recibir un importante acontecimiento cultural y de entretenimiento familiar. El Súper Circus Lunara concretará su desembarco en la provincia, marcando la primera presentación del circo en la región con un espectáculo pensado para deslumbrar a grandes y chicos.
El debut oficial quedó programado para este viernes 30 de octubre a las 21:30 horas, dando inicio a una temporada cargada de sorpresas y números de alto nivel.
El predio elegido para el montaje de la estructura es el playón de estacionamiento de Paseo San Juan (ex Hiper Libertad), un espacio estratégico y de fácil acceso para los asistentes de distintos puntos del Gran San Juan. La propuesta artística promete desplegar una variada grilla de artistas en escena, malabaristas y payasos, ofreciendo una atmósfera renovada que fusiona la mística del circo clásico con elementos tecnológicos y dinamismo moderno.
A qué serán las funciones del circo que desembarca en San Juan
Con el objetivo de que toda la comunidad pueda sumarse a la experiencia, la carpa mantendrá una intensa grilla de funciones a lo largo de la semana. De lunes, miércoles, jueves y viernes, los shows se ofrecerán en un único turno a las 21:30 horas. Por su parte, durante los días sábados, domingos y feriados, las familias podrán elegir entre dos horarios diarios: a las 19:00 y a las 21:30 horas.
Las localidades ya pueden adquirirse de manera anticipada a través del sitio web oficial de Atrápalo (atrapalo.com.ar) o de forma presencial en las boleterías del circo ubicadas en Paseo San Juan, previas a cada presentación. La invitación queda abierta a todo el público sanjuanino para disfrutar de una noche inolvidable bajo la gran carpa en esta primera visita de la compañía a la provincia.