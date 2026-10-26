Un circo debuta por primera vez en San Juan con un importante despliegue de magia y entretenimiento

El circo se instalará en el estacionamiento de Paseo San Juan con una propuesta para toda la familia que combina la tradición circense con tecnología moderna

San Juan se prepara para recibir un importante acontecimiento cultural y de entretenimiento familiar. El Súper Circus Lunara concretará su desembarco en la provincia, marcando la primera presentación del circo en la región con un espectáculo pensado para deslumbrar a grandes y chicos.

El debut oficial quedó programado para este viernes 30 de octubre a las 21:30 horas, dando inicio a una temporada cargada de sorpresas y números de alto nivel.

El predio elegido para el montaje de la estructura es el playón de estacionamiento de Paseo San Juan (ex Hiper Libertad), un espacio estratégico y de fácil acceso para los asistentes de distintos puntos del Gran San Juan. La propuesta artística promete desplegar una variada grilla de artistas en escena, malabaristas y payasos, ofreciendo una atmósfera renovada que fusiona la mística del circo clásico con elementos tecnológicos y dinamismo moderno.

A qué serán las funciones del circo que desembarca en San Juan Con el objetivo de que toda la comunidad pueda sumarse a la experiencia, la carpa mantendrá una intensa grilla de funciones a lo largo de la semana. De lunes, miércoles, jueves y viernes, los shows se ofrecerán en un único turno a las 21:30 horas. Por su parte, durante los días sábados, domingos y feriados, las familias podrán elegir entre dos horarios diarios: a las 19:00 y a las 21:30 horas.