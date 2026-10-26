    • 26 de octubre de 2026 - 16:42

    Un circo debuta por primera vez en San Juan con un importante despliegue de magia y entretenimiento

    El circo se instalará en el estacionamiento de Paseo San Juan con una propuesta para toda la familia que combina la tradición circense con tecnología moderna

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan se prepara para recibir un importante acontecimiento cultural y de entretenimiento familiar. El Súper Circus Lunara concretará su desembarco en la provincia, marcando la primera presentación del circo en la región con un espectáculo pensado para deslumbrar a grandes y chicos.

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    El debut oficial quedó programado para este viernes 30 de octubre a las 21:30 horas, dando inicio a una temporada cargada de sorpresas y números de alto nivel.

    El predio elegido para el montaje de la estructura es el playón de estacionamiento de Paseo San Juan (ex Hiper Libertad), un espacio estratégico y de fácil acceso para los asistentes de distintos puntos del Gran San Juan. La propuesta artística promete desplegar una variada grilla de artistas en escena, malabaristas y payasos, ofreciendo una atmósfera renovada que fusiona la mística del circo clásico con elementos tecnológicos y dinamismo moderno.

    A qué serán las funciones del circo que desembarca en San Juan

    Con el objetivo de que toda la comunidad pueda sumarse a la experiencia, la carpa mantendrá una intensa grilla de funciones a lo largo de la semana. De lunes, miércoles, jueves y viernes, los shows se ofrecerán en un único turno a las 21:30 horas. Por su parte, durante los días sábados, domingos y feriados, las familias podrán elegir entre dos horarios diarios: a las 19:00 y a las 21:30 horas.

    Las localidades ya pueden adquirirse de manera anticipada a través del sitio web oficial de Atrápalo (atrapalo.com.ar) o de forma presencial en las boleterías del circo ubicadas en Paseo San Juan, previas a cada presentación. La invitación queda abierta a todo el público sanjuanino para disfrutar de una noche inolvidable bajo la gran carpa en esta primera visita de la compañía a la provincia.

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