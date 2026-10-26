Una argentina en Supervivencia al Desnudo Náufrago: de qué trata y cuándo ver la nueva temporada

Ana Liss Pitter compite en la extrema versión del reality grabado en las costas de Filipinas. La producción ya se encuentra disponible en Discovery y HBO Max.

La exitosa franquicia de Discovery regresó a la pantalla con "Supervivencia al Desnudo: Náufragos", un nuevo formato que suma un condimento inédito y cuenta con representación argentina a través de Ana Liss Pitter. La entrerriana forma parte del selecto grupo de 12 participantes que se enfrentan a uno de los entornos más hostiles del planeta.

En esta entrega, los expertos en supervivencia creían que iniciarían un reto grupal tradicional de 35 días al amanecer. Sin embargo, fueron abandonados a la deriva en mar abierto durante plena noche. Con bengalas de emergencia como única iluminación, debieron reunir recursos básicos antes de lograr pisar tierra firme.

El desafío en el "Triángulo de las Bermudas" del Sudeste Asiático Divididos en cuatro grupos de tres integrantes, los competidores quedaron varados en una isla aislada en las costas de Filipinas, una región catalogada mediáticamente por su historial de naufragios y desapariciones. Completamente desprovistos de comida, agua potable y ropa, los supervivientes deben valerse de los restos de embarcaciones abandonadas para construir refugios, herramientas y hasta un acueducto rudimentario de unos 90 metros.

A la escasez de insumos se suman las amenazas de la fauna local: en la selva y las aguas circundantes habitan tiburones tigre y martillo, rayas, serpientes marinas y medusas de caja, cuyo veneno posee toxinas letales.

Para lograr ser rescatados en el día 35, los participantes deberán cooperar estratégicamente: cada equipo recibió únicamente una parte del mapa del territorio, por lo que resulta indispensable encontrar a los demás grupos y unir los fragmentos para planificar la salida de la isla.