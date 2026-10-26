    • 26 de octubre de 2026 - 15:02

    Una argentina en Supervivencia al Desnudo Náufrago: de qué trata y cuándo ver la nueva temporada

    Ana Liss Pitter compite en la extrema versión del reality grabado en las costas de Filipinas. La producción ya se encuentra disponible en Discovery y HBO Max.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La exitosa franquicia de Discovery regresó a la pantalla con "Supervivencia al Desnudo: Náufragos", un nuevo formato que suma un condimento inédito y cuenta con representación argentina a través de Ana Liss Pitter. La entrerriana forma parte del selecto grupo de 12 participantes que se enfrentan a uno de los entornos más hostiles del planeta.

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    En esta entrega, los expertos en supervivencia creían que iniciarían un reto grupal tradicional de 35 días al amanecer. Sin embargo, fueron abandonados a la deriva en mar abierto durante plena noche. Con bengalas de emergencia como única iluminación, debieron reunir recursos básicos antes de lograr pisar tierra firme.

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    Divididos en cuatro grupos de tres integrantes, los competidores quedaron varados en una isla aislada en las costas de Filipinas, una región catalogada mediáticamente por su historial de naufragios y desapariciones. Completamente desprovistos de comida, agua potable y ropa, los supervivientes deben valerse de los restos de embarcaciones abandonadas para construir refugios, herramientas y hasta un acueducto rudimentario de unos 90 metros.

    A la escasez de insumos se suman las amenazas de la fauna local: en la selva y las aguas circundantes habitan tiburones tigre y martillo, rayas, serpientes marinas y medusas de caja, cuyo veneno posee toxinas letales.

    Para lograr ser rescatados en el día 35, los participantes deberán cooperar estratégicamente: cada equipo recibió únicamente una parte del mapa del territorio, por lo que resulta indispensable encontrar a los demás grupos y unir los fragmentos para planificar la salida de la isla.

    La representante argentina

    Ana Liss Pitter, oriunda de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), llegó a este nuevo formato tras haber superado exitosamente el reto original de 21 días. Su desempeño en aquella oportunidad le valió el llamado para probarse en la edición "Náufragos".

    Dónde y cuándo ver la serie

    Los episodios de Supervivencia al Desnudo: Náufragos se transmiten todos los jueves a las 22:00 horas por la señal de Discovery y quedan disponibles para ver en la plataforma HBO Max.

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