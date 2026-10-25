Argentina recibe al Papa: el patrimonio que une a Mendoza y San Juan

La cuarta entrega rescata las huellas de San Luis Orione en la cordillera, el vino que viajará al altar de Luján y los cimientos agustinos sepultados bajo el suelo sanjuanino.

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La expectativa regional por la llegada del Papa León XIV al país continúa desplegándose a través de «Argentina recibe al Papa», el proyecto documental multiplataforma realizado de manera conjunta entre Diario Los Andes y Diario de Cuyo. Con la conducción periodística de Laura Carbonari, este cuarto capítulo recorre las profundas conexiones entre las tradiciones productivas cuyanas, los acontecimientos históricos de fe y las reliquias que vinculan a nuestra región con el Vaticano.

De Luján de Cuyo a la Basílica de Luján: el vino que consagrará León XIV El trayecto se inicia en la tradicional Bodega Cabrini, ubicada en Luján de Cuyo, donde se elabora ininterrumpidamente el vino de misa desde el año 1939. En diálogo con Laura Carbonari, Hugo Cabrini revela la confirmación gestionada por Monseñor Marcelo Colombo para que este producto sea consagrado durante la misa central que el Sumo Pontífice presidirá en la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires.

Cabrini detalla las especificaciones de esta bebida fortificada de color rosado: una combinación de uvas tintas Malbec, Tempranillo, Bonarda y Sangiovese con una maceración breve y un agregado de alcohol vínico que detiene la fermentación, alcanzando 16,7 grados de graduación alcohólica y entre 85 y 95 gramos por litro de azúcar natural residual. Esta graduación permite que el vino se mantenga químicamente inalterable al entrar en contacto con el oxígeno en las vinagreras durante la liturgia. La expectativa en Buenos Aires se complementa con la voz de Monseñor Jorge Eduardo Scheinig, arzobispo de Mercedes-Luján, quien describe la apertura hospitalaria de la basílica nacional para recibir la visita apostólica.

Las tres cruces de Don Orione y la labor en el Cottolengo La bodega resguarda además un sillón de madera con tres cruces talladas a mano. Según explica la familia, fueron marcadas por una tía en febrero de 1936 luego de que San Luis Orione visitara la casa antes de cruzar la cordillera de los Andes hacia Chile. Frente a los riesgos climáticos del cruce aéreo de la época, Don Orione realizó la promesa de erigir una ermita junto al Cristo Redentor, cuyo manuscrito original aún se conserva en Las Cuevas. La familia atesora también un documento vaticano oficial de 1950, emitido durante el pontificado de Pío XII y firmado por Monseñor Giovanni Battista Montini, quien años después sería consagrado como el Papa Pablo VI.

Esa herencia orionita enlaza de manera directa con la agenda del Papa León XIV en la Argentina, quien confirmó su paso por la obra solidaria del Cottolengo. Desde el Hogar Don Orione en Godoy Cruz, el coordinador Gustavo López comparte la vida diaria de los 24 residentes permanentes con discapacidad profunda y destaca el significado pastoral de la visita: “El Papa ha visto en todas estas personas con discapacidad, ha visto al propio Jesús”.