Santa Lucía se sumó a la entrega de netbooks: ya van más de 18.400 distribuidas en San Juan

En el club Estudiantil de Santa Lucía, el gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de más de 1.100 netbooks para alumnos de Primaria y Secundaria.

El Gobierno de San Juan dio un nuevo paso en la consolidación de sus políticas de inclusión digital y fortalecimiento pedagógico. A través del programa provincial “Maestro de América, cultivando el futuro”, la gestión provincial alcanzó este lunes un hito significativo al superar las 18.400 netbooks distribuidas a estudiantes de quinto grado de la Educación Primaria y de segundo año de la Educación Secundaria en lo que va del año 2026.

El más reciente despliegue tuvo lugar en el departamento Santa Lucía, donde se concretó la entrega de 1.106 netbooks en un concurrido acto celebrado en las instalaciones del club Estudiantil.

La ceremonia estuvo encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, quien asistió acompañado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, el intendente municipal Juan José Orrego y diversos funcionarios provinciales. Durante el encuentro, se puntualizó que de los dispositivos adjudicados en esta comuna, 623 fueron asignados a alumnos de quinto grado de escuelas primarias públicas, mientras que los 483 restantes se destinaron a estudiantes de segundo año de nivel secundario.

En su discurso, el mandatario sanjuanino remarcó el compromiso institucional con la transformación del sistema educativo local. "Hoy, en San Juan, podemos decir claramente que la política educativa es una política transversal. Cuando asumimos, la provincia tenía indicadores muy bajos en comprensión lectora y matemática. En poco tiempo, avanzamos con programas para mejorar la calidad educativa, fortalecer los aprendizajes e incorporar herramientas digitales, porque nuestros chicos no pueden quedar afuera del mundo que viene", enfatizó Orrego ante los presentes.

La actividad en Santa Lucía representa la continuidad de un amplio cronograma de entregas que en los últimos días mostró un ritmo sostenido. Apenas la semana pasada, las instalaciones del estadio Aldo Cantoni albergadas en Capital sirvieron de escenario para la adjudicación de 1.913 netbooks destinadas a secundarios de Pocito y Chimbas, a las que se sumaron otros 1.392 equipos distribuidos entre alumnos de primaria de Chimbas y de secundaria de los departamentos Zonda y Ullum. Con este avance, la cobertura territorial del programa ya ha beneficiado a comunidades escolares de Rawson, Capital, Albardón, San Martín, Angaco, 9 de Julio, Pocito, Caucete y Sarmiento, contemplando su extensión hacia el resto de los departamentos sanjuaninos en las próximas semanas.