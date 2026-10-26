San Juan vivirá un desfile de mascotas terrorífico: disfraces, premios y una invitación a vivir una tarde distinta

Los disfraces más terroríficos y tiernos compartirán protagonismo en el primer Desfile de Halloween para mascotas que se realizará en San Juan . La propuesta invita a las familias a acercarse con sus compañeros animales para disfrutar de una tarde diferente, participar de un concurso de disfraces y compartir una actividad que también busca visibilizar el trabajo de las organizaciones proteccionistas.

Santa Lucía se sumó a la entrega de netbooks: ya van más de 18.400 distribuidas en San Juan

La cita será el domingo 1 de noviembre, en el marco de las distintas acciones que se realizan por Halloween, que cada vez ganan más terreno en la provincia. La iniciativa es organizada por la Fundación Patitas sin Hogar, la Asociación Civil Firulais, Huellitas en el Camino y el programa de streaming Conexión Animal, con el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

“Es un desfile para toda la familia, incluyendo a los animales, por supuesto. Ellos van a ser los protagonistas. La propuesta es que vayan disfrazados con la temática de Halloween, con disfraces de terror” , explicó Eduardo Grasso, integrante de la Fundación Patitas sin Hogar, en diálogo con DIARIO DE CUYO.

La propuesta busca reunir a quienes disfrutan de compartir actividades con sus mascotas. Los animales podrán lucir sus disfraces más originales y sus familias también tendrán la posibilidad de sumarse a la temática para acompañarlos durante el desfile con algún disfraz que vaya a tono.

La actividad tendrá como uno de sus principales atractivos el concurso de disfraces, que premiará a las mascotas que se destaquen por sus caracterizaciones y propuestas terroríficas.

La intención es generar un espacio de encuentro entre grandes y chicos, en el que el humor y la creatividad se combinarán con el cariño por los animales. La consigna invita a jugar con el terror de Halloween, pero desde una perspectiva familiar, con disfraces que despierten tanto sorpresa como ternura.

“Queremos pasar una tarde linda”, resumió Grasso sobre el espíritu de la convocatoria.

Además del desfile, la jornada contará con la presencia de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuyos equipos realizarán tareas vinculadas con el cuidado animal. Según adelantaron desde la organización, está prevista la colocación de pipetas, la administración de desparasitantes y la aplicación de vacunas antirrábicas, de acuerdo con la disponibilidad de los servicios.

De esta manera, el encuentro sumará una instancia de atención para las mascotas y acercará a las familias algunas herramientas básicas para su cuidado y prevención sanitaria.

Qué tener en cuenta para asistir con las mascotas

La participación es totalmente gratuita y desde la organización remarcaron la importancia de tomar algunas precauciones para que la jornada se desarrolle con tranquilidad y seguridad.

En primer lugar, pidieron que las mascotas concurran con correa, particularmente los perros y, en lo posible, con collar y chapita identificatoria. La medida busca evitar que se escapen o se produzcan accidentes en medio de la convocatoria. La identificación también permitirá facilitar el regreso de cualquier animal que llegue a perderse.

Otro punto importante será la limpieza del parque. Cada familia deberá llevar bolsas para recoger lo que dejen sus mascotas y colaborar con el mantenimiento del espacio público. También recomendaron llevar agua y recipientes para que los animales puedan hidratarse, especialmente si las temperaturas son elevadas durante la tarde.

Con estas indicaciones, la invitación está abierta a las familias sanjuaninas que quieran sumarse a una celebración diferente, en la que los disfraces, los premios y el encuentro tendrán como protagonistas a los animales. Una oportunidad para disfrutar de Halloween al aire libre y compartir una actividad que combina diversión con el compromiso por el bienestar de las mascotas.

La cita será el domingo 1 de noviembre, a partir de las 19:30 horas, en el Parque de Mayo, en la intersección de las calles Urquiza y 25 de Mayo.