San Juan: la Policía busca a dos hombres extraviados este fin de semana

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Las autoridades provinciales emitieron dos alertas de búsqueda de personas tras la desaparición de Alberto Evaristo Villafañe y Eduardo Guido Castro, ambos reportados como extraviados este domingo 25 de octubre en el marco del programa oficial "San Juan te busca".

El primer caso corresponde a Alberto Evaristo Villafañe, de 75 años. De acuerdo a la información brindada por el Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan, el hombre mide 1,73 metros, es de contextura física mediana, tez trigueña, ojos verdes y nacionalidad argentina. Entre sus rasgos distintivos se detallan cara angulada, nariz recta, boca mediana, labios delgados, cabello lacio cano y ausencia de barba. Al momento de su extravío vestía un pantalón de buzo negro, zapatillas Puma negras, buzo negro y un piluso azul.

Por otro lado, la segunda alerta recae sobre Eduardo Guido Castro, de 55 años. Castro posee una estatura de 1,78 metros, contextura física robusta, tez blanca, ojos marrones y nacionalidad argentina. Los datos filiatorios señalan que tiene cabello corto lacio entrecano, cara redonda, boca mediana y labios delgados. Al momento de ausentarse vestía un pantalón gris oscuro, remera azul francia y zapatillas grises. Además, se informó que salió a bordo de una bicicleta marca Tokyo, rodado 29, de color gris con detalles en negro y letras naranjas.