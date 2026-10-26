    • 26 de octubre de 2026 - 14:16

    Orrego presentó el IRONMAN 2026: San Juan se convierte en el epicentro del triatlón mundial

    El gobernador Marcelo Orrego encabezó el lanzamiento de la emblemática competencia deportiva que reunirá a atletas de 40 países. La programación incluirá el debut del IRONMAN 51.50, la prueba Full.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan vuelve a posicionarse en lo más alto del deporte global con la presentación oficial del IRONMAN 2026. En un acto encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, la provincia confirmó la realización de esta competencia de nivel internacional que cuenta con un fuerte respaldo del sector privado y que atraerá a triatletas provenientes de decenas de países, consolidando el perfil sanjuanino como sede de grandes acontecimientos deportivos y turísticos.

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    La grilla de actividades arrancará el viernes 30 de octubre con la realización del IRONMAN 51.50, una experiencia inédita en el territorio provincial que promete un despliegue de alta exigencia. En tanto, la máxima cita deportiva llegará el domingo 1 de noviembre con el desarrollo del esperado IRONMAN FULL, el desafío de larga distancia que pondrá a prueba la resistencia de los competidores internacionales.

    Durante el acto de lanzamiento, el gobernador Marcelo Orrego estuvo acompañado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Seguridad, Enrique Delgado; el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo; y el socio gerente de IRONMAN, Rubén Sciutto, entre otros funcionarios y autoridades provinciales.

    En su discurso, el mandatario destacó la proyección global de la iniciativa para la economía y el turismo local. "Esta competencia posiciona a San Juan en el epicentro del triatlón mundial y fortalece la reputación que hemos construido como anfitriones. Recibiremos atletas de 40 países que no solo vienen a competir, sino también a conocer nuestros recursos naturales, nuestra gastronomía, nuestra hotelería y, fundamentalmente, nuestra gente. Estos eventos nos permiten mostrarle al mundo lo que es San Juan y transmitir la experiencia de vivir nuestra provincia", remarcó Orrego.

    Dentro del itinerario preparado para la jornada previa a la gran prueba, los más chicos también tendrán su espacio con la realización del IRONKIDS. La propuesta orientada a promover la práctica deportiva en la infancia se disputará el sábado 31 de octubre en la intersección de avenida España y avenida Ignacio de la Roza. Todo lo recaudado en concepto de inscripciones para este evento infantil será destinado a beneficio de la fundación FundaME.

    A la par de las actividades estrictamente deportivas, el evento sumará una importante pata productiva y comercial. Desde el 28 de octubre hasta el 1 de noviembre, en el horario de 11 a 21, el playón de estacionamiento del Teatro del Bicentenario albergará el Centro de Exposición y Negocios. El espacio funcionará como plataforma para que empresas vinculadas al sector de alimentos y bebidas puedan exhibir, promover y comercializar la producción local y la oferta exportable de San Juan ante visitantes de todo el mundo.

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