Orrego confirmó la fecha de inauguración del Museo Paleontológico de San Juan

Orrego anunció que el MUPA abrirá sus puertas a mediados de diciembre, se trata de uno de los complejos científicos y turísticos más esperados.

El gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, confirmó oficialmente que el Museo Paleontológico de San Juan (MUPA) será inaugurado a mediados del próximo mes de diciembre. De esta manera, aunque se estimaba inicialmente que la apertura pudiera coincidir de forma directa con la Fiesta Nacional del Sol durante noviembre, la puesta en marcha de uno de los complejos científicos y turísticos más esperados de la provincia se concretará antes de que culmine el 2026.

Ubicado en el predio del Parque Belgrano, contiguo al Parque de Mayo, el edificio cuenta con una superficie cubierta de 5.300 metros cuadrados, un diseño arquitectónico basado en cilindros interconectados bajo una imponente cúpula central y cuatro divisiones de trabajo especializadas: MuPa Ciencia, MuPa Educación, MuPa Producción y Forma Lab.

El espacio está concebido como un polo de divulgación e investigación enfocado en el Período Triásico y en la vasta riqueza fósil rescatada durante más de medio siglo en el yacimiento de Ischigualasto, sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Un recorrido inmersivo y tecnología de última generación La propuesta museística reunirá un acervo superior a las 4.600 piezas distribuidas en un circuito de nueve salas (ocho permanentes y una temporaria). El montaje incorpora proyecciones de mapping, ambientaciones sonoras envolventes, simuladores virtuales y un dinosaurio robotizado de gran porte.

A su vez, la reconstrucción de las especies prehistóricas estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario de 43 especialistas de paleoarte, quienes articularon escaneos 3D de fósiles originales, animaciones digitales, impresión tridimensional y técnicas de terminación manual con pigmentos minerales para lograr la máxima fidelidad geológica.