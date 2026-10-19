Orrego entregó 442 escrituras y más familias sanjuaninas accedieron a la titularidad de sus viviendas

La entrega alcanza a 15 departamentos de la provincia y brinda seguridad jurídica a las familias que completaron el proceso de adjudicación de sus casas a través del IPV

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de 442 escrituras de viviendas adjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), un paso fundamental para que las familias sanjuaninas consoliden legalmente la propiedad de sus hogares. Con este acto, los adjudicatarios pasan a ser propietarios con título formal, lo que les otorga respaldo jurídico y nuevas posibilidades para proyectar el futuro de sus viviendas. Acompañaron al gobernador, autoridades del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía.

Durante el acto, el mandatario dijo: “Una cosa es tener una casa y otra es tener la escritura que les dé la certeza de que esa propiedad es suya. Hoy estamos dando esa tranquilidad a las familias sanjuaninas, para que sepan que el esfuerzo valió la pena. Desde el Gobierno vamos a seguir trabajando para dar respuestas a una demanda enorme y garantizar que más familias tengan el título de su vivienda”.

La entrega comprende a familias de 15 departamentos, con una distribución que alcanza tanto al Gran San Juan como a localidades del interior provincial. Rawson concentra la mayor cantidad de escrituras, con 105 documentos, seguido por Chimbas, con 69; Rivadavia, con 64; y Pocito, con 52. En conjunto, estos cuatro departamentos reúnen 290 escrituras, el 65,6 % del total.

El detalle de la distribución se completa con Capital, que recibe 36 escrituras; Sarmiento, 33; Santa Lucía, 21; Zonda, 17; Albardón, 12; Caucete, 11; 25 de Mayo, 7; San Martín, 6; Ullum, 5; y Angaco y 9 de Julio, con dos escrituras cada uno.

La escritura representa la formalización jurídica de la propiedad de una vivienda adjudicada por el IPV. Para las familias que cumplieron con los requisitos, significa completar el proceso de acceso a la casa propia y contar con un documento que respalda legalmente su titularidad.