    • 10 de octubre de 2026 - 12:36

    Expo Mamá reunió a más de 150 emprendedores sanjuaninos y recibió la visita de Orrego

    La feria reunió a productores de diez departamentos en el Parque Belgrano, con propuestas de más de 20 rubros y el objetivo de promover el compre local y fortalecer la economía social.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    orrego encabezo la tradicional bendicion de las aguas y destaco la inversion en infraestructura hidrica

    Orrego encabezó la tradicional Bendición de las Aguas y destacó la inversión en infraestructura hídrica
    El gobernador Orrego designó al nuevo subjefe de la Policía y confirmó al director de Protección Civil

    El gobernador Orrego designó al nuevo subjefe de la Policía y confirmó al director de Protección Civil

    Durante la jornada, las autoridades recorrieron los distintos stands y dialogaron con más de 150 artesanos y emprendedores que forman parte del Registro Provincial de Emprendedores. Allí, conocieron sus procesos de elaboración, las características de sus productos y las modalidades de comercialización.

    Impulsada por la Dirección de Economía Social, la iniciativa convocó a emprendedores de diez departamentos: Capital, Rivadavia, Chimbas, Pocito, Rawson, Santa Lucía, San Martín, Ullum, Iglesia y Albardón.

    La feria ofreció una amplia variedad de productos distribuidos en más de 20 rubros, entre ellos cerámica, marroquinería, cosmética natural, textiles, orfebrería y gastronomía tradicional y sin TACC.

    En el encuentro con feriantes y vecinos, las autoridades destacaron la calidad y originalidad de la producción local. La propuesta busca generar espacios de comercialización para los emprendedores, promover el compre local y contribuir al desarrollo de la economía social, fortaleciendo las oportunidades de trabajo y los ingresos de las familias sanjuaninas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    orrego entrego 69 viviendas en chimbas a familias que esperaron hasta 25 anos por la casa propia

    Orrego entregó 69 viviendas en Chimbas a familias que esperaron hasta 25 años por la casa propia

    orrego entrego computadoras a estudiantes y el programa ya alcanzo a 12.914 alumnos en san juan

    Orrego entregó computadoras a estudiantes y el programa ya alcanzó a 12.914 alumnos en San Juan

    Orrego anunció la construcción de la autopista San Juan-Caucete

    Orrego anunció la construcción de la autopista San Juan-Caucete: se financiará con el bono que emitió la provincia

    Orrego expuso sobre energía y minería ante inversores europeos en Parí: En San Juan se han comprometido inversiones por más de 35.000 millones de dólares

    Orrego expuso sobre energía y minería ante inversores en París: "En San Juan se han comprometido inversiones por más de 35.000 millones de dólares"