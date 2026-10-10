Expo Mamá reunió a más de 150 emprendedores sanjuaninos y recibió la visita de Orrego

La feria reunió a productores de diez departamentos en el Parque Belgrano, con propuestas de más de 20 rubros y el objetivo de promover el compre local y fortalecer la economía social.

En el marco de las actividades previas al Día de la Madre, el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, visitó este viernes la feria Expo Mamá, realizada en las instalaciones del Parque Belgrano.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron los distintos stands y dialogaron con más de 150 artesanos y emprendedores que forman parte del Registro Provincial de Emprendedores. Allí, conocieron sus procesos de elaboración, las características de sus productos y las modalidades de comercialización.

Impulsada por la Dirección de Economía Social, la iniciativa convocó a emprendedores de diez departamentos: Capital, Rivadavia, Chimbas, Pocito, Rawson, Santa Lucía, San Martín, Ullum, Iglesia y Albardón.

La feria ofreció una amplia variedad de productos distribuidos en más de 20 rubros, entre ellos cerámica, marroquinería, cosmética natural, textiles, orfebrería y gastronomía tradicional y sin TACC.