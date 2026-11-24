El proyecto de Código Electoral incluye modelos ilustrativos de cómo serían las boletas provincial y municipal en el cuarto oscuro. El diseño permite votar por una lista completa o elegir candidatos de distintas agrupaciones para cada cargo. También incorpora fotos, emblemas y un código QR de identificación.

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El proyecto de nuevo Código Electoral de San Juan no solo propone reemplazar el sistema de votación actual por la Boleta Única de Sufragio: también muestra cómo sería el instrumento que los electores encontrarían en el cuarto oscuro si la iniciativa del Ejecutivo consigue aprobación legislativa.

El expediente 2946/2026 incorpora modelos ilustrativos de dos papeletas diferentes: una para la elección provincial y otra para la municipal. La separación es uno de los aspectos centrales del diseño. Si los comicios de ambas categorías se realizan el mismo día, el votante recibirá dos boletas independientes, una para definir los cargos provinciales y otra para los municipales.

La papeleta provincial estará organizada en cuatro columnas. La primera, identificada como "Voto lista completa", mostrará las agrupaciones políticas, sus números y emblemas, además de una imagen de la candidatura a gobernador. Allí habrá un casillero para marcar la opción de votar por toda la lista.

Las otras tres columnas estarán destinadas a las categorías de gobernador y vicegobernador, diputados proporcionales y diputado departamental. Cada una tendrá su propio casillero, de modo que el elector podrá seleccionar candidatos de distintas fuerzas para cada cargo, sin quedar obligado a votar por una misma agrupación en todas las categorías.

En el caso de los diputados proporcionales, el modelo incluye espacios numerados para identificar la lista, pero no reproduce los nombres de todos sus integrantes. El proyecto establece que la nómina completa se exhibirá en el cuarto de votación. Para el diputado departamental, en cambio, se prevé la fotografía del candidato titular y la identificación de sus suplentes.

La boleta municipal tendrá una estructura más sencilla, con tres columnas: voto por lista completa, intendente y concejales. También permitirá elegir una agrupación para toda la categoría municipal o combinar opciones, por ejemplo, votar por un candidato a intendente de un espacio y por la lista de concejales de otro.

En esta papeleta, cada agrupación aparecerá identificada por su número, nombre y emblema. Los casilleros de intendente y concejales estarán separados, mientras que la nómina completa de candidatos a concejales se podrá consultar en el cuarto de votación. El modelo gráfico muestra cinco espacios numerados para esa categoría.

Qué información tendrá el reverso

Los modelos también contemplan el dorso de las dos papeletas. Allí se incluirán las instrucciones para votar, un espacio para la firma del presidente de mesa, otro para los fiscales y un sector de identificación de la boleta con un código QR.

Las indicaciones son similares para ambas elecciones: el votante deberá marcar con una cruz o tilde el casillero elegido. Podrá optar por la lista completa o seleccionar una opción por categoría. Una vez realizada la elección, tendrá que doblar la hoja en cuatro partes, con las marcas hacia adentro, antes de depositarla en la urna.

El diseño incorpora además referencias al año, sección, circuito y mesa electoral. El QR que aparece en el documento es de muestra y está identificado expresamente como un elemento sin valor electoral.

Un detalle clave: no habrá una sola boleta para todos los cargos

La propuesta establece que, cuando coincidan las elecciones provinciales y municipales, se utilizarán dos papeletas independientes. Esto significa que el elector deberá realizar dos elecciones diferenciadas: una para gobernador, legisladores provinciales y diputado departamental, y otra para intendente y concejales.

Los modelos incluidos en el expediente son ilustrativos y corresponden a los artículos 58 a 62 del proyecto. Por lo tanto, el diseño definitivo dependerá de la aprobación del Código y de las disposiciones que adopte la autoridad electoral para su implementación.