El gobierno brasileño ratificó que Javier Milei no recibirá invitación oficial para la jura de Luiz Inácio Lula da Silva tras las polémicas declaraciones.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva comunicó formalmente su malestar y tomó drásticas decisiones tras las declaraciones del canciller argentino Pablo Quirno. La molestia se suma a acusaciones de mentiras hacia la gestión de Javier Milei.

En concreto, se informó que Julio Bitelli, embajador argentino en Brasil, no retornará a sus funciones y volverá solo para realizar la mudanza, dejando la embajada a cargo de un encargado de negocios. Asimismo, se confirmó que el mandatario no será invitado a la ceremonia de investidura.

Javier Milei y el conflicto diplomático con Brasil Las expresiones de Quirno, que cuestionaron la transparencia de las elecciones brasileñas y la actuación diplomática en Venezuela, generaron un fuerte malestar en el Planalto y el Itamaraty. Fuentes cercanas detallaron que las afirmaciones fueron consideradas una falsedad.

El detonante de las medidas oficiales se produjo cuando el funcionario defendió en televisión los calificativos hacia Luiz Inácio Lula da Silva y explicó la postura de la Casa Rosada de no reconocer formalmente el triunfo electoral.

-Por qué no reconocieron el triunfo de Lula?

+Básicamente porque fue una situación DUDOSA. El que reconoce el resultado es el propio Tribunal Electoral Brasilero, que digamos si o no..

-Pero hay formalismos

+Si pero nos sacaron al embajador



Quirno es un pelotudo igual que Milei pic.twitter.com/0Bhdwgrqob — 💛🇦🇷 🅟🅐🅜🅟🅐 🇦🇷💙 (@Pampa139) November 22, 2026 Además, el canciller afirmó que Brasil habría dejado abruptamente de representar los intereses argentinos en Caracas tras un retuit presidencial. Sin embargo, fuentes oficiales recordaron que la diplomacia brasileña custodió la sede diplomática desde 2024 pese a presiones.