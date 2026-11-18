El enfrentamiento público entre el presidente Javier Milei y el exministro de Economía Domingo Cavallo sumó un nuevo y tenso capítulo este miércoles, con un intercambio de declaraciones que combinó reproches sobre las crisis económicas históricas de la Argentina y diferencias de fondo respecto del actual esquema cambiario y monetario.

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El cruce se profundizó luego de que Cavallo publicara un descargo en su blog oficial en respuesta a las declaraciones formuladas por el jefe de Estado durante las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central . En ese ámbito, Milei había acusado al creador de la convertibilidad de contar con un "prontuario de expropiaciones", mencionando la estatización de la deuda privada en 1982, el Plan Bonex y el corralito de 2001 para contrastar esas medidas con la decisión de su gestión de sanear el balance de la autoridad monetaria sin "robarle a la gente".

En su publicación, Cavallo cuestionó el cambio de postura del mandatario sobre la historia económica reciente y afirmó que el líder de La Libertad Avanza "ahora piensa como los populistas de izquierda" . Según el análisis del exfuncionario, la interpretación actual de Milei sobre los episodios de 1982, 1991 y 2001 coincide con los argumentos con los que "la izquierda y los populistas siempre me atacaron".

Para sustentar su planteo, el economista acompañó el texto con un fragmento de Demoliendo Mitos, el programa que Milei conducía en redes sociales en 2020 . En aquella grabación, el actual Presidente presentaba a Cavallo como "el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina", reivindicaba el plan de estabilización de los años noventa y la reforma del Estado, y calificaba su ingreso al gobierno de Fernando de la Rúa en 2001 como el acto de un "patriota".

Frente a ese contraste, Cavallo planteó: "¿Cuándo interpretaba bien los hechos históricos, entonces o ahora?". Además, señaló que el giro discursivo no le preocupa en el plano personal, sino porque considera que contribuye a "acentuar el clima de confusión que hoy se observa sobre la naturaleza de los problemas actuales".

La respuesta de Milei: "No tiene autoridad moral"

Horas después de la publicación del blog, Javier Milei retomó la confrontación durante una entrevista televisiva en la señal A24, donde reiteró sus cuestionamientos hacia la trayectoria del exministro.

"Cavallo es el responsable del corralito. Además no pega una", expresó el mandatario. En la misma línea, agregó: "No tiene autoridad moral para hablar porque él nacionalizó la deuda de los que se timbearon los dólares con la tablita en el 82, les evitó la quiebra pasándole la cuenta a todos los argentinos y le exigió a Menem que haga el Plan Bonex".

El trasfondo económico del conflicto

Más allá de las discusiones sobre el pasado, el origen inmediato de la disputa radica en las divergencias sobre el rumbo económico vigente, con eje en la política monetaria y la administración del tipo de cambio.

El malestar oficial se había desencadenado tras una reciente disertación de Cavallo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), instancia en la que el exministro advirtió que el Gobierno corre el riesgo de que "se le destartale todo" antes de las elecciones de 2027 si no introduce correcciones en su programa monetario.