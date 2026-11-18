El presidente Javier Milei volvió a cargar contra la justicia social y sostuvo que la redistribución de la riqueza implica “un trato desigual ante la ley y el robo”. Lo hizo este miércoles durante un discurso en la Universidad de Belgrano, donde recibió el título de doctor Honoris Causa, en una jornada marcada también por un nuevo mensaje del papa León XIV sobre la necesidad de construir una sociedad justa y solidaria.

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El mandatario, que estudió Economía en esa institución, recibió la distinción en el marco de un simposio sobre los juicios de Núremberg. Vestido con una toga, dedicó buena parte de su exposición a defender su visión sobre el crecimiento económico y cuestionar el rol del Estado en la redistribución de los ingresos.

En ese contexto, apuntó contra lo que definió como “ataques expropiadores de la izquierda” y criticó la utilización del Estado para quitarles recursos a quienes obtienen buenos resultados económicos y entregárselos a otros sectores.

“La idea de la justicia social en términos redistributivos tiene un par de problemas: un trato desigual ante la ley y el robo”, afirmó. Luego sostuvo que ese esquema penaliza el ahorro y la inversión , porque reduce los incentivos para generar riqueza y termina afectando el crecimiento económico.

“Si querían mejorar la situación de los más vulnerables, digamos que el remedio fue peor que la enfermedad. Un caso emblemático es Argentina”, agregó el Presidente.

Milei elogió a Luis Caputo y apuntó contra la oposición

Entre los presentes en la primera fila estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Milei destacó especialmente la gestión del titular del Palacio de Hacienda y le atribuyó haber evitado que el país avanzara hacia un escenario similar al de Cuba o Venezuela.

“Cuando llegamos estábamos a mitad de tabla e íbamos a convertirnos en Cuba, con estadio previo en Venezuela, algo que no sucedió porque tuve la dicha de sumar al mejor ministro de Economía de toda la historia argentina”, expresó.

El jefe de Estado volvió a insistir con sus cuestionamientos a la justicia social durante el discurso y sostuvo que castigar la cultura del trabajo tiene consecuencias negativas para el desarrollo del país. “La idea de la justicia social nos hunde”, remarcó.

El mensaje del Papa que coincidió con las críticas de Milei

Las declaraciones del Presidente se produjeron el mismo día en que el papa León XIV volvió a referirse a la Argentina durante su primer discurso ante una multitud en el Vaticano tras su regreso de la visita al país.

El Pontífice recordó que durante su paso por Argentina pidió “cultivar la comunión en la riqueza de las diversidades” y asumir “el compromiso por la construcción de una sociedad justa y solidaria, según los principios de la Doctrina social de la Iglesia”.

La coincidencia volvió a poner en evidencia las diferencias entre la mirada del Gobierno sobre la redistribución de la riqueza y el planteo de la Iglesia sobre la justicia social. Durante su visita al país, León XIV también había retomado conceptos de Francisco al hablar ante empresarios y sindicalistas en el auditorio de la Universidad Católica Argentina.

El pronóstico optimista de Milei sobre el futuro económico

Hacia el final de su exposición, Milei dejó de lado las críticas y trazó un escenario optimista sobre el rumbo económico del país. En particular, destacó la apertura de mercados internacionales y aseguró que Argentina amplió sus relaciones comerciales.

Según afirmó, antes de su llegada al Gobierno el país mantenía vínculos comerciales con el 10% del planeta, mientras que actualmente esa proporción alcanza el 30%. Además, proyectó que, si se mantiene el plan económico, en 2031 Argentina podría comerciar con el 90% del mundo.

“Estamos aplicando buena teoría y está funcionando. No tengo ninguna duda de que hemos ingresado en el siglo de oro liberal y que Argentina va a ser grande nuevamente”, concluyó.