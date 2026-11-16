El presidente Javier Milei anunció oficialmente la próxima apertura de la primera tienda de Lego en Argentina. El mandatario difundió la novedad a través de sus redes sociales, destacando la llegada de la marca danesa como una señal de la apertura económica impulsada por su gestión.

La compañía, reconocida mundialmente por sus bloques de construcción, instalará su local oficial en el tercer piso de Unicenter, el centro comercial de Martínez del grupo chileno Cencosud, considerado el más grande del país. Hasta el momento, los productos de Lego se comercializaban en Argentina a través de revendedores autorizados, como Brickstore, que ya cuenta con un stand en dicho shopping.

La apertura de este nuevo local amplía la presencia de Lego en la región, donde ya cuenta con tiendas oficiales en Brasil, Chile, Colombia, México, Costa Rica, Perú y Panamá. Si bien se anticipa una inauguración en el corto plazo, aún no se han brindado mayores detalles sobre la fecha exacta ni las características específicas del proyecto comercial.

Cómo será la llegada de Lego a Argentina A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el jefe de Estado celebró la noticia vinculándola directamente con las políticas de apertura comercial de su gestión. La animación mostraba un muñeco de Playmobil girando un cartel de "cerrado" a "abierto" sobre la entrada de una tienda Lego, con la leyenda "LEGO abre su primera tienda en la Argentina gracias a la apertura económica de Javier Milei".

Lego, fundada en Dinamarca en 1932 por Ole Kirk Kristiansen, comenzó como un pequeño taller de carpintería que fabricaba juguetes de madera. La empresa evolucionó, incorporó el plástico y el icónico diseño de ladrillo de construcción se consolidó en 1958. Con el lema "Solo lo mejor es suficientemente bueno", Lego se convirtió en un fenómeno cultural y comercial, vendiendo sus productos en más de 120 países y operando 1.106 tiendas de la marca a nivel mundial, según datos del primer semestre de 2026.