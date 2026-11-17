El papa León XIV reveló detalles de su encuentro con Javier Milei durante su visita a la Argentina y contó que le pidió al mandatario que tuviera más en consideración a los sectores más necesitados. Además, llamó a trabajar por una distribución más equitativa de la riqueza y expresó su deseo de que su paso por el país contribuya a reducir la polarización y los enfrentamientos.

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Las declaraciones fueron realizadas durante la habitual conferencia de prensa que los pontífices ofrecen a bordo del avión que los traslada de regreso a Roma, después de una gira por Uruguay, Argentina y Perú . Ante unos 80 periodistas, el Papa hizo un balance de los 11 días de actividad y se refirió tanto a su conversación con el Presidente como al clima de confrontación política que atraviesa el país.

Al recordar su reunión con Milei en la Casa Rosada, León XIV explicó que el eje de la conversación estuvo puesto en el respeto por la dignidad humana y la situación social. “De eso hablé con el señor presidente Milei, del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración sobre todo a los más necesitados dentro de la sociedad argentina”, sostuvo.

También señaló que dialogaron sobre cuestiones económicas y algunas de las dificultades que atravesaba el país cuando comenzó la gestión libertaria. En ese sentido, remarcó que hubo coincidencias sobre la importancia de proteger la vida y trabajar en conjunto.

El Pontífice aclaró que su mensaje no tiene una intención política y recordó que su antecesor, Francisco, mantuvo una buena relación con Milei pese a las diferencias que existían entre ambos. “Ellos, si bien representaban líneas muy distintas, sin embargo se llevaban aparentemente muy bien”, expresó.

Sobre su propio vínculo con el Presidente, destacó la disposición que encontró durante los encuentros oficiales. “Había una apertura en él a escuchar este mensaje y entonces yo creo que en ese sentido ha sido algo muy positivo”, afirmó.

El pedido de León XIV para superar la grieta argentina

Uno de los momentos centrales de la conferencia llegó cuando le preguntaron por la polarización política y la confrontación que atraviesa la sociedad argentina. El Papa consideró que las divisiones se profundizaron, en parte, por el funcionamiento de los algoritmos y por una polarización que, según señaló, en muchas ocasiones fue provocada intencionalmente.

En ese contexto, pidió dejar de lado los discursos de odio y recuperar el diálogo, incluso entre personas que piensan distinto.

“Me gustaría pensar que la visita sirvió para despertar en los corazones de muchas personas la conciencia de que podemos cambiar el chip, pensar de otra forma, que si bien habrá diferencias de opinión, no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar, de unirnos”, manifestó.

León XIV también destacó las imágenes de las jornadas en las que personas de distintas posiciones políticas salieron a las calles para participar de las actividades de su visita. Para el Pontífice, esos encuentros demostraron que existen cuestiones humanas y espirituales que pueden estar por encima de las diferencias partidarias.

“Todos, de derecha o de izquierda, estuvieron en la calle celebrando y gozando de algo que es mucho más grande que una discusión política”, señaló. “Todos, de derecha o de izquierda, estuvieron en la calle celebrando y gozando de algo que es mucho más grande que una discusión política”, señaló.

El reclamo por una distribución más equitativa de la riqueza

Consultado por las recurrentes crisis económicas de la Argentina, el ajuste impulsado por el Gobierno y las dificultades que atraviesan distintos sectores sociales, León XIV evitó profundizar en una evaluación de las medidas económicas. Sin embargo, planteó la necesidad de que la dirigencia política y la sociedad trabajen en conjunto para mejorar las condiciones de vida.

“Tenemos que animar a todos, al pueblo, a los ciudadanos, pero también a la clase política, a ver cómo trabajar juntos para reconstruir el país y mejorar las condiciones de vida para todo el pueblo”, expresó.

Además, hizo hincapié en el papel de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de empleo y sostuvo que necesitan recibir apoyo para fortalecer las posibilidades de crecimiento de la clase media.

El Papa también dirigió un mensaje a quienes cuentan con mayores recursos económicos y los convocó a pensar en el bien común. En esa línea, recordó uno de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia: la necesidad de avanzar hacia una distribución más equitativa de la riqueza, para evitar que se reduzca o desaparezca la clase media y se debilite la clase obrera.

Cómo se encuentra de salud el Papa

Durante la conferencia, León XIV también fue consultado por su estado físico después de completar una gira internacional de once días, realizada pocas semanas después de una intervención quirúrgica en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un tumor maligno.

El Pontífice reconoció que todavía no se encuentra al ciento por ciento, aunque aseguró que pudo cumplir con las actividades previstas. Dijo estar sorprendido por su propia resistencia y atribuyó la posibilidad de realizar el viaje a la ayuda de Dios, las oraciones recibidas, el trabajo de los médicos y su determinación personal.

También recordó con humor el entusiasmo con el que fue recibido en Perú y mencionó el episodio en el que un rosario que le acercó un fiel terminó lastimándole un ojo. “Son cosas que uno lleva en el corazón, pero quizás también en el ojo”, bromeó.

Con su regreso a Roma, León XIV cerró una gira sudamericana en la que dejó un mensaje centrado en la reconciliación, la atención a los sectores vulnerables y la búsqueda del bien común.