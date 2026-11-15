Monseñor Colombo tras la visita de León XIV: "Ahora nos toca hacernos cargo"

El Cottolengo Don Orione en Papa León XIV aún palpita la visita histórica del Pontífice, dejando una estela de alegría y esperanza entre sus residentes y trabajadores. La trascendencia del acontecimiento se mide no solo en la visibilidad obtenida a nivel nacional e internacional, sino también en el profundo impacto emocional que generó.

El director de la institución, hermano Jorge Silanes, describió cinco meses de intensa preparación que culminaron en un momento que, según sus palabras, marcará un "antes y un después" para la institución. La visita papal no solo atrajo colaboraciones empresariales sino que también demostró que "dejamos de ser invisibles, por fin", según Rafaela Martelletti, encargada del coro.

La cercanía del Pontífice se evidenció en gestos como el de León XIV sumándose a cantar con el coro "Alma Misionera" o su prolongada estadía en el Hogar Ferrando Mixto, donde saludó a cada uno de los treinta internos. Estas interacciones, valoradas como un "regalo de Dios" por los presentes, demostraron una calidez y sencillez que superaron las expectativas, según relatan los trabajadores.

León XIV: un mensaje de unidad y esperanza Tras la visita papal, Monseñor Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), calificó el paso de León XIV por el país como "un acontecimiento transformador", destacando su profunda huella espiritual y un mensaje con resonancia cívica. "Nos hemos sentido interpelados, amados, enviados a testimoniar el amor de Dios a la sociedad", expresó el obispo.

El Arzobispo de Mendoza subrayó la sintonía del Pontífice con la "sensibilidad popular" a través de su "ternura que se manifestaba en la verdad de los dichos y una gestualidad sencilla, serena". La agenda papal puso el foco en las realidades sociales más complejas, como las visitas al Cottolengo y la cárcel, y la escucha a los dramas de los jóvenes y consagrados.