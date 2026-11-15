Monseñor Colombo tras la visita de León XIV: "Ahora nos toca hacernos cargo"

El Cottolengo Don Orione en Papa León XIV aún palpita la visita histórica del Pontífice, dejando una estela de alegría y esperanza entre sus residentes y trabajadores. La trascendencia del acontecimiento se mide no solo en la visibilidad obtenida a nivel nacional e internacional, sino también en el profundo impacto emocional que generó.
El director de la institución, hermano Jorge Silanes, describió cinco meses de intensa preparación que culminaron en un momento que, según sus palabras, marcará un "antes y un después" para la institución. La visita papal no solo atrajo colaboraciones empresariales sino que también demostró que "dejamos de ser invisibles, por fin", según Rafaela Martelletti, encargada del coro.
La cercanía del Pontífice se evidenció en gestos como el de León XIV sumándose a cantar con el coro "Alma Misionera" o su prolongada estadía en el Hogar Ferrando Mixto, donde saludó a cada uno de los treinta internos. Estas interacciones, valoradas como un "regalo de Dios" por los presentes, demostraron una calidez y sencillez que superaron las expectativas, según relatan los trabajadores.
León XIV: un mensaje de unidad y esperanza
Tras la visita papal, Monseñor Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), calificó el paso de León XIV por el país como "un acontecimiento transformador", destacando su profunda huella espiritual y un mensaje con resonancia cívica. "Nos hemos sentido interpelados, amados, enviados a testimoniar el amor de Dios a la sociedad", expresó el obispo.
El Arzobispo de Mendoza subrayó la sintonía del Pontífice con la "sensibilidad popular" a través de su "ternura que se manifestaba en la verdad de los dichos y una gestualidad sencilla, serena". La agenda papal puso el foco en las realidades sociales más complejas, como las visitas al Cottolengo y la cárcel, y la escucha a los dramas de los jóvenes y consagrados.
Un llamado a la responsabilidad cívica
Monseñor Colombo convocó a la ciudadanía a "hacernos cargo" del compromiso de construir la unidad y el consenso. "Es trabajosa la unidad y el consenso. Es duro y es difícil el camino de los acuerdos, pero son verdaderamente señales necesarias las de vivir en una sociedad plural dispuesta a trascender las diferencias para atender lo esencial que conforma cada sociedad, que es el ser humano", afirmó.
La obra "Donde habita la belleza humana", realizada con piedras descartadas por la sociedad, simboliza cómo la institución valora a quienes el mundo a veces ignora, como "los mayores, los discapacitados, los pobres". Las palabras de León XIV, como "El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad" y "sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición", resonaron en los trabajadores, haciéndolos sentir "algo más protagonistas" y "saciados de felicidad".