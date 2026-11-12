La emotiva carta de despedida de los obispos argentinos al Papa León XIV: "Gracias por habernos regalado esta inmensa alegría"

Al concluir la histórica visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) publicó una sentida carta de despedida y agradecimiento en representación de toda la comunidad católica y del pueblo argentino.

"Una carta para León XIV", la iniciativa que llevará a cabo el Correo Argentino en el marco de la visita del papa al país

El secreto de la "carta tapada" en el truco: la seña que casi nadie usa bien y decide la partida

La misiva oficial lleva la firma de la cúpula del Episcopado, encabezada por su presidente, el arzobispo de Mendoza Marcelo Colombo; el vicepresidente primero, el cardenal y arzobispo de Córdoba Ángel Rossi; el vicepresidente segundo, el obispo de Jujuy César Daniel Fernández; y el secretario general, el obispo auxiliar de San Isidro Raúl Pizarro.

El texto inicia con un fuerte tono de gratitud por la presencia del Sumo Pontífice en territorio nacional: "Con el corazón desbordante de alegría y gratitud, los obispos argentinos queremos decirle, en nombre de todo nuestro pueblo: ¡Gracias, Santo Padre! ¡Gracias por habernos regalado la inmensa alegría de su visita a nuestra patria!".

Para los prelados, las jornadas compartidas con León XIV constituyen "días verdaderamente históricos, que permanecerán grabados para siempre en el corazón de nuestra Iglesia y de nuestro pueblo". En ese sentido, remarcaron que su paso por el país representó un "tiempo de gracia, de profunda renovación espiritual y de esperanza", en el que los fieles se sintieron "confirmados en la fe, alentados en nuestra misión y renovados en la alegría de ser Iglesia y caminar juntos".

Uno de los puntos centrales del documento hace referencia al alcance federal de la gira papal y al fervor popular registrado tanto en los actos centrales como en el interior del país:

Cercanía y mensaje: La CEA subrayó que "cada palabra, cada gesto de cercanía, cada encuentro y cada uno de sus mensajes han tocado profundamente nuestros corazones", definiéndolos como una invitación permanente a "volver a lo esencial del Evangelio y a salir al encuentro de todos".

Movilización en todo el país: Los obispos celebraron las multitudes que acompañaron al Pontífice en persona, pero hicieron especial hincapié en quienes siguieron las actividades a distancia desde pueblos, ciudades y parroquias mediante las denominadas "postas del encuentro", espacios creados para rezar en comunidad y seguir las transmisiones oficiales. "Toda la Argentina quiso abrazarlo y hacerle sentir su cariño", afirmaron.

Un nuevo tiempo para la Iglesia argentina

Hacia el final de la carta, la Conferencia Episcopal expresó su deseo de que la visita pastoral funcione como un punto de partida y no quede únicamente en la nostalgia.

"Queremos pedirle al Señor que nos ayude a discernir cómo hacer fecundo todo lo que usted nos ha dejado. Que estos días no sean solamente un recuerdo inolvidable, sino el comienzo de un tiempo nuevo para nuestra Iglesia, de mayor comunión y ardor misionero", solicitaron.

El mensaje concluye reafirmando el vínculo afectivo entre el país y el líder de la Iglesia Católica: "Gracias, Santo Padre, por su entrega generosa, por su cercanía paternal y por habernos ayudado a mirar nuestra patria y nuestra Iglesia con renovada esperanza. La Argentina lo quiere y le agradece de corazón".