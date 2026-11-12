La historia argentina detrás de "Alma misionera", la canción que emocionó al papa León XIV

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina dejó postales cargadas de emoción y música, con un himno que se repitió en los momentos centrales de su agenda: “Alma misionera”. Lo que pocos fieles sabían mientras la entonaban es que la célebre canción religiosa fue compuesta hace 45 años por una joven bonaerense de apenas 18 años, quien hoy busca que se reconozca formalmente su origen nacional.

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Se trata de Mónica de la Canal, oriunda de la ciudad de Chascomús, provincia de Buenos Aires. Tras escuchar su obra en las celebraciones encabezadas por el Sumo Pontífice, la autora celebró que el tema vuelva a estar en boca de todos: “Por fin, después de 45 años, podemos sacarlo a la luz y decir que es una canción argentina”, manifestó en declaraciones televisivas (El Trece).

La historia se remonta a 1981. En aquel entonces, Mónica participaba activamente de la vida pastoral de su comunidad: “Tenía 18 años. Estaba muy cerca de la parroquia del Corazón de María, en Chascomús, cantando en las misas, en los encuentros, en los retiros”, recordó.

La pieza que originalmente llevaba el título de “Toma mi vida nueva” nació de su admiración por la labor social y espiritual de los misioneros claretianos, quienes acompañaban a familias de bajos recursos en la zona. “Esa entrega, ese compromiso, me marcó mucho en la adolescencia”, explicó sobre la inspiración que la llevó a escribir tanto la letra como la melodía.

De los encuentros juveniles en Chascomús, la canción pasó a Gándara y La Plata. Con el correr de los años, trascendió las fronteras argentinas hasta convertirse en un clásico infaltable de los cancioneros católicos en toda Latinoamérica.

La disputa por la autoría y el manuscrito original

A pesar de su masividad, sobre “Alma misionera” pesa desde hace décadas una controversia respecto de quién la creó. Durante mucho tiempo, diversos cancioneros eclesiásticos atribuyeron la obra al seminarista mexicano Enrique García Vélez, quien la presentó en un encuentro religioso en 1993.

Sin embargo, De la Canal sostiene que escribió la letra y la música doce años antes de aquella presentación. Para respaldar su reclamo, conserva una prueba clave y cuenta con el testimonio de vecinos y religiosos que la escucharon en sus inicios:

El documento original: La compositora guarda la hoja donde escribió la canción en 1981. “Resistió muchas mudanzas, debo admitir. Pero por suerte tengo de puño y letra el manuscrito de la canción”, aseguró.

Gestiones formales: La autora ya inició los trámites correspondientes para lograr el reconocimiento oficial de su autoría y dejar asentado el origen argentino de la pieza.

El protagonismo durante la visita del papa León XIV

La canción recuperó un enorme impulso durante la estadía de León XIV en la Argentina, sonando en dos de las jornadas más significativas de su paso por el país:

En Claypole: El lunes 9 de noviembre, el Pontífice se sumó al canto de “Alma misionera” durante su visita al Cottolengo Don Orione, en un cálido encuentro con residentes y trabajadores de la institución.

En Palermo: Al día siguiente, la melodía volvió a escucharse durante la vigilia juvenil en el Monumento de los Españoles, donde León XIV acompañó la interpretación junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, ante una multitud.

Además, figuras de la música popular y católica como Soledad y Natalia Pastorutti y la cantante Athenas interpretaron la obra en las distintas actividades culturales de la gira papal. Previamente, la canción ya había tenido una vidriera mundial en 2013, cuando sonó durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro encabezada por el papa Francisco.