    • 12 de noviembre de 2026 - 12:57

    El Circuito San Juan Villicum vibra con la Gran Final Chile x Argentina

    Los mejores pilotos de ambos lados de la Cordillera de los Andes correrán en el trazado sanjuanino el domingo 15. Este viernes, presentación y entrenamientos.

    A fondo. Este viernes comenzará el ruido de motos en el San Juan-Villicum, que tendrá presentación formal por la mañana en el Cantoni.

    A fondo. Este viernes comenzará el ruido de motos en el San Juan-Villicum, que tendrá presentación formal por la mañana en el Cantoni.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El motociclismo de velocidad argentino se prepara para vivir una fiesta absoluta de motores. El próximo fin de semana, el espectacular Circuito San Juan Villicum será la sede del cierre de temporada 2026 de la especialidad, en un encuentro binacional de alto nivel denominado "Gran Final Chile x Argentina".

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    Los exponentes más destacados del Campeonato Argentino de Velocidad (CAV) compartirán pista con sus pares del Campeonato Chileno de Velocidad (CCV) , garantizando un parque de motos numeroso, competitivo y con definición de títulos en todas las categorías nacionales.

    EL CALENDARIO

    Cronograma de Actividades

    Viernes 13 de Noviembre – Entrenamientos Oficiales

    • E1: 10:00 (GP3) | 10:25 (Sportbike/600 SSP) | 10:50 (SBK Amateur/Promo/Senior) | 11:15 (SBK Experto/Pro) — 20 min c/u

    • E2: 11:40 (GP3) | 12:05 (Sportbike/600 SSP) | 12:30 (SBK Amateur/Promo/Senior) | 12:55 (SBK Experto/Pro) — 20 min c/u

    • E3: 14:15 (GP3) | 14:40 (Sportbike/600 SSP) | 15:05 (SBK Amateur/Promo/Senior) | 15:30 (SBK Experto/Pro) — 20 min c/u

    Sábado 14 de Noviembre – Clasificación y Súper Pole

    • E4: 10:00 (GP3) | 10:20 (Sportbike/600 SSP) | 10:40 (SBK Amateur/Promo/Senior) | 11:00 (SBK Experto/Pro) — 15 min c/u

    • Q1 (Clasificación 1): 11:20 (GP3) | 11:40 (Sportbike/600 SSP) | 12:00 (SBK Amateur/Promo/Senior) | 12:20 (SBK Experto/Pro) — 15 min c/u

    • Súper Pole :

    o 14:00 hs: GP3 Cup / Amateur / Promo / Experto

    o 14:30 hs: Sportbike / 600 SSP (5 vueltas)

    o 15:00 hs: SBK Amateur / SBK Promocional / SBK Senior (5 vueltas)

    o 15:30 hs: SBK Experto / SBK Pro (7 vueltas)

    Domingo 15 de Noviembre – Carreras Finales

    • Warm Up : 10:00 (GP3) | 10:15 (Sportbike/600 SSP) | 10:30 (SBK Amateur/Promo/Senior) | 10:45 (SBK Experto/Pro) — 10 min c/u

    • Actividad Especial : 11:00 a 11:40 hs — Vuelta en moto con el público

    • Carreras Finales :

    o 12:00 hs: GP3 Cup / Amateur / Promo / Experto (7 vueltas)

    o 13:00 hs: Sportbike / 600 SSP (8 vueltas)

    o 14:00 hs: SBK Amateur / SBK Promocional / SBK Senior (8 vueltas)

    o 15:00 hs: SBK Experto / SBK Pro (11 vueltas)

    • Ceremonia de Premiación: Al término de la última carrera.

    Venta de Entradas

    Los fanáticos del motociclismo podrán adquirir sus tickets para vivir la experiencia de cerca en los siguientes valores: Entrada General: $5.000 y Parque Cerrado Premium: $20.000

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