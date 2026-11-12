"Está muy tocado": el DT del Andorra contó cómo está Owono tras el choque con Jesús de Miguel, que murió horas después

“Está muy tocado”. Con esas palabras, Carles Manso, entrenador del FC Andorra, describió el delicado momento que atraviesa Jesús Owono , el arquero que protagonizó el choque con Jesús de Miguel durante el partido ante Tenerife. El delantero, de 30 años, murió horas después en un hospital y el episodio conmocionó al fútbol español.

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El DT habló este jueves, diez días después de la tragedia, y contó que el futbolista permanece acompañado por su familia, su pareja y sus amigos. También pidió respetar su intimidad ante las versiones que circularon durante los últimos días sobre una posible decisión de abandonar el fútbol profesional.

“La situación de Jesús Owono es muy sensible, ya que él es el principal implicado. Es un tema que se tiene que gestionar y tenemos que respetar todo su proceso y su intimidad”, explicó Manso durante la conferencia de prensa previa al encuentro que Andorra jugará frente al Almería.

Manso reconoció que mantuvo numerosas conversaciones con Owono durante los últimos días y aseguró que el arquero atraviesa un período especialmente difícil. El propio futbolista ya había publicado una carta mediante las cuentas oficiales del Andorra en la que reconoció que estaba viviendo “los días más difíciles” de su vida .

El entrenador remarcó que la prioridad del club es acompañarlo y darle espacio. “Le estamos dando espacio y cuando él considere oportuno ya dirá si vuelve o no”, señaló, al tiempo que sostuvo que el arquero debe poder tomar cualquier decisión sin presiones externas.

En ese sentido, Manso también salió al cruce de las informaciones que aseguraban que el guardameta había decidido retirarse. Owono no anunció que vaya a dejar el fútbol, algo que también había sido desmentido días atrás luego de la circulación de un falso comunicado en redes sociales.

“Es aún muy pronto para sacar conclusiones”, expresó el DT. Además, aseguró que algunas versiones difundidas en los últimos días no respetaron la intimidad del futbolista y recordó que todavía está pendiente la resolución disciplinaria por la expulsión que recibió en aquella jugada.

El choque que conmocionó al fútbol español

El episodio ocurrió el 2 de noviembre, durante el partido entre Tenerife y Andorra correspondiente a la Segunda División española. En los minutos finales, De Miguel y Owono fueron a disputar una pelota y se produjo el fuerte impacto que dejó al delantero tendido sobre el campo de juego.

El árbitro expulsó al arquero y consignó en el acta que había impactado con la pierna en alto y con uso de fuerza excesiva. Ante la gravedad de la situación, el encuentro fue suspendido mientras los médicos atendían a De Miguel sobre el césped antes de trasladarlo en ambulancia.

El delantero sufrió una parada cardiorrespiratoria después del golpe, fue estabilizado y quedó internado en cuidados intensivos en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. Murió durante la mañana del martes 3 de noviembre, a los 30 años.

Manso defendió a su arquero al remarcar que “es obvio que no tuvo esa intención” y calificó lo sucedido como una tragedia con la que deberá convivir. También volvió a enviar sus condolencias a los padres, la pareja y la hija de Jesús de Miguel.

La Policía Nacional abrió una investigación sobre las circunstancias del fallecimiento, un procedimiento que quedó bajo supervisión judicial. Las autoridades aclararon que este tipo de actuaciones se inicia de oficio cuando se produce una muerte por causas no naturales y que su apertura no implica por sí sola una imputación penal contra el arquero.

El Andorra volverá a jugar este sábado ante Almería después de que su anterior compromiso frente a Mallorca fuera aplazado. Owono continúa apartado del equipo y todavía no hay una fecha establecida para su regreso, mientras el club también espera conocer la sanción deportiva que deberá cumplir por su expulsión.