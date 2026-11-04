"Son los días más difíciles de mi vida": habló por primera vez el arquero tras el choque fatal con Jesús de Miguel

Jesús Owono habló por primera vez después del choque que terminó con la muerte de Jesús de Miguel y reconoció que atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. El arquero del FC Andorra difundió un sentido mensaje a través de su club, mientras continúa la conmoción en el fútbol español por la tragedia ocurrida durante el partido ante Tenerife.

Di Carlo rompió el silencio tras el Superclásico: apuntó contra el árbitro y habló del futuro de Ponzio

Jesús Owono, el arquero de Andorra, devastado con la muerte de Jesús de Miguel: quiere disculparse en privado

El episodio ocurrió el lunes 2 de noviembre durante un encuentro de la Segunda División de España. En tiempo de descuento, Owono salió lejos de su arco para disputar una pelota larga y terminó impactando con su rodilla en el pecho de De Miguel. El delantero quedó tendido sobre el campo, recibió asistencia médica durante varios minutos y posteriormente fue trasladado al hospital.

El futbolista de 30 años sufrió un paro cardíaco , pudo ser reanimado durante el traslado y permaneció internado, pero su estado empeoró y falleció durante la mañana del martes. El encuentro, que estaba igualado 2-2, fue suspendido tras la emergencia médica.

Dos días después, Owono decidió expresarse públicamente. El FC Andorra difundió sus palabras y pidió “máxima sensibilidad y respeto” ante el momento que atraviesan el arquero, las familias y todas las personas vinculadas con ambos clubes.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado.

Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían.

Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo.

Descansa en paz, Jesús”.

Jesús Owono, el arquero de Andorra, devastado con la muerte de Jesús de Miguel: quiere disculparse en privado

“Afrontaré lo que venga con todo el respeto”

Una de las frases más fuertes del comunicado fue la referencia del arquero a las consecuencias que puedan surgir después de lo sucedido. Owono reconoció que existen cuestiones pendientes alrededor del episodio, pero señaló que en este momento su atención está puesta en la muerte de De Miguel y en el dolor generado por la tragedia.

“Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto”, manifestó el futbolista, antes de remarcar que todavía le resulta difícil procesar lo sucedido.

Las palabras aparecen mientras la Policía Nacional de España mantiene abierta una investigación para reconstruir las circunstancias de la muerte. Las actuaciones buscan determinar cómo ocurrió el impacto y establecer, entre otros aspectos, la relación entre la acción de juego y el fallecimiento.

El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, señaló que considera “muy difícil” que el episodio termine derivando en un proceso penal, debido a que el choque se produjo durante una acción propia del partido. De todos modos, las muertes consideradas no naturales deben atravesar una investigación judicial en España.

El choque que conmocionó al fútbol español

La jugada se produjo cuando Owono salió de su área para intentar despejar una pelota larga cerca de la mitad de la cancha. De Miguel avanzaba en busca del balón y recibió el impacto en el torso. El árbitro mostró tarjeta roja directa al arquero del Andorra.

Pocos segundos después, el delantero comenzó a mostrar signos de que algo no estaba bien. Los futbolistas pidieron rápidamente asistencia y el personal médico ingresó al terreno de juego para atenderlo durante más de cinco minutos antes de trasladarlo en ambulancia.

De Miguel sufrió posteriormente un paro cardíaco y los equipos de emergencia lograron recuperar su pulso. Fue ingresado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, pero durante las horas siguientes su situación neurológica empeoró. Tenerife confirmó su fallecimiento alrededor de las 8 de la mañana del martes.

El respaldo que recibió Jesús Owono

Después del episodio, el arquero también quedó expuesto a numerosos mensajes agresivos en redes sociales y terminó desactivando su cuenta de Instagram. La Federación Ecuatoguineana de Fútbol, selección para la que juega internacionalmente, expresó públicamente su respaldo y lo definió como un “protagonista involuntario” de la tragedia.

También salió a respaldarlo su compañero argentino Lautaro Spatz. El defensor sostuvo que quienes conocen al arquero saben “lo mucho que está sufriendo” y remarcó que jamás tendría intención de lastimar a otro futbolista.

El FC Andorra informó además que comenzó a ofrecer asistencia psicológica a jugadores, cuerpo técnico y trabajadores de la institución afectados emocionalmente por lo ocurrido. El club también solicitó la suspensión de su próximo partido frente al RCD Mallorca.

El fútbol español, de luto por Jesús de Miguel

La muerte del delantero generó homenajes en diferentes estadios de Europa. Barcelona, Atlético de Madrid y Villarreal, entre otros equipos, realizaron gestos en su memoria durante sus compromisos internacionales, mientras que en otros escenarios se guardaron minutos de silencio.

El Tenerife suspendió actividades y pidió aplazar su siguiente compromiso. En Navahermosa, localidad de Toledo vinculada a la familia del jugador, se decretaron tres días de luto oficial, mientras se prepara la despedida del futbolista.

De Miguel tenía 30 años y había llegado al Tenerife procedente del Castellón. Su cuerpo será trasladado a Navahermosa para el funeral solicitado por su familia, mientras continúan las actuaciones judiciales y deportivas para esclarecer completamente las circunstancias del episodio.