    • 4 de noviembre de 2026 - 10:59

    Fecha 8 de la Liga F7: todos los resultados, goles y figuras de los partidos

    La octava fecha del Torneo Clausura de la Liga F7 en el predio Elite Club dejó definiciones apasionantes, goleadas históricas y cruces directos en la pelea por la cima.

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    Fecha 7 de la Liga F7: todos los resultados, goles y figuras de los partidos

    Categoría A

    • Club de Amigas 2 - 10 United FC
      • Goles: Melisa Carrizo (24') y Yohana Zabaleta (27') (Club de Amigas); Gianella Castán (6', 6' y 23'), Victoria Godoy (5' y 12'), Julia Garro (8' y 11'), Pía Giacobbe (7'), Candelaria García (28') y Sol Rossi (30') (United FC).
      • Figura: Gianella Castán (United FC)
    • Adove FC 1 - 3 LBNV
      • Goles: Celena Díaz (10') (Adove FC); Maira Amaya (2'), Daniela Sánchez (7') y Rocío Colombo (27') (LBNV)
      • Figura: Rocío Colombo (LBNV)
    • Bianconeri 2 - 2 Nación F.C.
      • Goles: Camila Muñoz (25') y María José Pérez (26') (Bianconeri); Silvina Cataldo (6') y María Esther Quiroga (31') (Nación F.C.)
      • Figura: María Esther Quiroga (Nación F.C.)
    • Atl. Madera 1 - 2 La Scabioneta
      • Goles: Paulina Manzini (13') (Atl. Madera); Tamara Fernández (1') y Laura Contrera (6') (La Scabioneta)
      • Figura: Laura Contrera (La Scabioneta)
    • Ankara FC 2 - 2 Puntineras
      • Goles: Luciana Robledal (2') y Camila Manzini (28') (Ankara FC); Antonella Venerdini (14' y 24') (Puntineras)
      • Figura: Antonella Venerdini (Puntineras)

    (Fecha libre: Fénix F.C.)

    Categoría B

    • Leonas F.C. 3 - 4 Pandora FC
      • Goles: Melani Molina (4' y 18') y Tamara Núñez (6') (Leonas F.C.); Maira Morales (3', 7' y 16') y Elizabeth Molina (25') (Pandora FC)
      • Figura: Maira Morales (Pandora FC)
    • Capra 3 - 2 Minaster
      • Goles: María Ayelén Orduña (1' y 19') y Argentina Camacho (12') (Capra); Abigail Moreno (6' y 9') (Minaster)
      • Figura: María Ayelén Orduña (Capra)
    • Champagnat 7 - 1 Margaritas
      • Goles: Sofía Recabarren (1'), Lourdes Coria (3' y 21'), Celina Mattar (4' y 19'), Valentina Gutiérrez (17') y Camila Gamboa (27') (Champagnat); Cecilia Olivera (2') (Margaritas).
      • Figura: Lourdes Coria y Celina Mattar (Champagnat)
    • La Fiori 5 - 5 Punt. Estudiantil
      • Goles: Solana Leguizamón (1'), Agostina Clavero Muñoz (14', 22' y 22') y Catalina González (20') (La Fiori); Sofía Guerra (4'), Victoria Escobar Suárez (8', 8' y 22') y Florencia Zibarelli (29') (Punt. Estudiantil).
      • Figura: Agostina Clavero Muñoz (La Fiori) y Victoria Escobar Suárez (Punt. Estudiantil)
    • Los Angeles 0 - 3 Vikingas
      • Goles: Guillermina Bustos (16'), Martina Cirelli (21') y Marina Sánchez (26') (Vikingas).
      • Figura: Guillermina Bustos (Vikingas)
    • Champa F.C. 0 - 5 Olimpo Team
      • Goles: Rita Ortega (2' y 28'), Delfina Campos (3'), Daniela Luna (10') y Rocío Buenamaizon (25') (Olimpo Team)
      • Figura: Rita Ortega (Olimpo Team)

    Categoría C

    • Adovitas 2 - 1 Necaxa F.C.
      • Goles: Nicole Aballay (6' y 22') (Adovitas); Luz Jofré (1') (Necaxa F.C.)
      • Figura: Nicole Aballay (Adovitas)
    • Académicas F.C. 0 - 7 Minerva
      • Goles: Rosana Videla (7' y 30'), Fátima Carrizo (12'), Vanesa Berenguer (12'), Virginia Muñoz (14'), Natalia Tello (25') y Micaela Basso (28') (Minerva)
      • Figura: Rosana Videla (Minerva)
    • Celtic F.C. 1 - 2 San Birrence
      • Goles: Celina Lladó (19') (Celtic F.C.); Emilia Turcuman (9') y Lucía Marcucci (13') (San Birrence).
      • Figura: Lucía Marcucci (San Birrence)
    • Capritas 1 - 0 La Verna
      • Goles: Gisela Orellano (14') (Capritas)
      • Figura: Gisela Orellano (Capritas)
    • Fundamentalistas 5 - 1 Nova F.C.
      • Goles: Celina Bueno (3', 5' y 21'), Agostina Domínguez (8') y Pamela Alemañe (19') (Fundamentalistas); Luciana Ferrer (7') (Nova F.C.)
      • Figura: Celina Bueno (Fundamentalistas)
    • Barsedlona 1 - 2 Constructoras
      • Goles: Valentina Báez (7') (Barsedlona); Trinidad Castro (16') y Alma Quiroz (30') (Constructoras) [9].
      • Figura: Alma Quiroz (Constructoras)

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