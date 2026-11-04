Fecha 8 de la Liga F7: todos los resultados, goles y figuras de los partidos

La Liga F7, el certamen de fútbol femenino amateur más convocante de San Juan, vivió un sábado a puro fútbol y emociones intensas. Con partidos de alto voltaje táctico y una lluvia de goles en todas las canchas, la octava jornada empezó a perfilar a los candidatos serios rumbo a la recta decisiva del torneo. A continuación, el detalle partido por partido: