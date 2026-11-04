Fecha 8 de la Liga F7: todos los resultados, goles y figuras de los partidos

La octava fecha del Torneo Clausura de la Liga F7 en el predio Elite Club dejó definiciones apasionantes, goleadas históricas y cruces directos en la pelea por la cima.
La Liga F7, el certamen de fútbol femenino amateur más convocante de San Juan, vivió un sábado a puro fútbol y emociones intensas. Con partidos de alto voltaje táctico y una lluvia de goles en todas las canchas, la octava jornada empezó a perfilar a los candidatos serios rumbo a la recta decisiva del torneo. A continuación, el detalle partido por partido:
Categoría A
- Club de Amigas 2 - 10 United FC
- Goles: Melisa Carrizo (24') y Yohana Zabaleta (27') (Club de Amigas); Gianella Castán (6', 6' y 23'), Victoria Godoy (5' y 12'), Julia Garro (8' y 11'), Pía Giacobbe (7'), Candelaria García (28') y Sol Rossi (30') (United FC).
- Figura: Gianella Castán (United FC)
- Adove FC 1 - 3 LBNV
- Goles: Celena Díaz (10') (Adove FC); Maira Amaya (2'), Daniela Sánchez (7') y Rocío Colombo (27') (LBNV)
- Figura: Rocío Colombo (LBNV)
- Bianconeri 2 - 2 Nación F.C.
- Goles: Camila Muñoz (25') y María José Pérez (26') (Bianconeri); Silvina Cataldo (6') y María Esther Quiroga (31') (Nación F.C.)
- Figura: María Esther Quiroga (Nación F.C.)
- Atl. Madera 1 - 2 La Scabioneta
- Goles: Paulina Manzini (13') (Atl. Madera); Tamara Fernández (1') y Laura Contrera (6') (La Scabioneta)
- Figura: Laura Contrera (La Scabioneta)
- Ankara FC 2 - 2 Puntineras
- Goles: Luciana Robledal (2') y Camila Manzini (28') (Ankara FC); Antonella Venerdini (14' y 24') (Puntineras)
- Figura: Antonella Venerdini (Puntineras)
(Fecha libre: Fénix F.C.)
Categoría B
- Leonas F.C. 3 - 4 Pandora FC
- Goles: Melani Molina (4' y 18') y Tamara Núñez (6') (Leonas F.C.); Maira Morales (3', 7' y 16') y Elizabeth Molina (25') (Pandora FC)
- Figura: Maira Morales (Pandora FC)
- Capra 3 - 2 Minaster
- Goles: María Ayelén Orduña (1' y 19') y Argentina Camacho (12') (Capra); Abigail Moreno (6' y 9') (Minaster)
- Figura: María Ayelén Orduña (Capra)
- Champagnat 7 - 1 Margaritas
- Goles: Sofía Recabarren (1'), Lourdes Coria (3' y 21'), Celina Mattar (4' y 19'), Valentina Gutiérrez (17') y Camila Gamboa (27') (Champagnat); Cecilia Olivera (2') (Margaritas).
- Figura: Lourdes Coria y Celina Mattar (Champagnat)
- La Fiori 5 - 5 Punt. Estudiantil
- Goles: Solana Leguizamón (1'), Agostina Clavero Muñoz (14', 22' y 22') y Catalina González (20') (La Fiori); Sofía Guerra (4'), Victoria Escobar Suárez (8', 8' y 22') y Florencia Zibarelli (29') (Punt. Estudiantil).
- Figura: Agostina Clavero Muñoz (La Fiori) y Victoria Escobar Suárez (Punt. Estudiantil)
- Los Angeles 0 - 3 Vikingas
- Goles: Guillermina Bustos (16'), Martina Cirelli (21') y Marina Sánchez (26') (Vikingas).
- Figura: Guillermina Bustos (Vikingas)
- Champa F.C. 0 - 5 Olimpo Team
- Goles: Rita Ortega (2' y 28'), Delfina Campos (3'), Daniela Luna (10') y Rocío Buenamaizon (25') (Olimpo Team)
- Figura: Rita Ortega (Olimpo Team)
Categoría C
- Adovitas 2 - 1 Necaxa F.C.
- Goles: Nicole Aballay (6' y 22') (Adovitas); Luz Jofré (1') (Necaxa F.C.)
- Figura: Nicole Aballay (Adovitas)
- Académicas F.C. 0 - 7 Minerva
- Goles: Rosana Videla (7' y 30'), Fátima Carrizo (12'), Vanesa Berenguer (12'), Virginia Muñoz (14'), Natalia Tello (25') y Micaela Basso (28') (Minerva)
- Figura: Rosana Videla (Minerva)
- Celtic F.C. 1 - 2 San Birrence
- Goles: Celina Lladó (19') (Celtic F.C.); Emilia Turcuman (9') y Lucía Marcucci (13') (San Birrence).
- Figura: Lucía Marcucci (San Birrence)
- Capritas 1 - 0 La Verna
- Goles: Gisela Orellano (14') (Capritas)
- Figura: Gisela Orellano (Capritas)
- Fundamentalistas 5 - 1 Nova F.C.
- Goles: Celina Bueno (3', 5' y 21'), Agostina Domínguez (8') y Pamela Alemañe (19') (Fundamentalistas); Luciana Ferrer (7') (Nova F.C.)
- Figura: Celina Bueno (Fundamentalistas)
- Barsedlona 1 - 2 Constructoras
- Goles: Valentina Báez (7') (Barsedlona); Trinidad Castro (16') y Alma Quiroz (30') (Constructoras) [9].
- Figura: Alma Quiroz (Constructoras)
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