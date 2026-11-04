    • 4 de noviembre de 2026 - 11:54

    Del tenis al fútbol: Rafael Nadal da un paso histórico y se suma a la dirigencia del Real Madrid

    El ex número uno del mundo fue nombrado miembro de la Junta Directiva del club español. Su incorporación deberá ser ratificada por los socios.

    Nadal es socio número 67.778 del Real Madrid y ya ostentaba la distinción de socio de honor del club.

    Nadal es socio número 67.778 del Real Madrid y ya ostentaba la distinción de socio de honor del club.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    Rafael Nadal comienza una nueva etapa lejos de las canchas de tenis y mucho más cerca del fútbol. El ganador de 22 títulos de Grand Slam fue nombrado como nuevo integrante de la Junta Directiva del Real Madrid, club del que es reconocido hincha y socio honorario.

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    La noticia fue confirmada este miércoles 4 de noviembre por el propio Real Madrid mediante un comunicado oficial. La dirigencia encabezada por Florentino Pérez acordó elevar a la Asamblea General Extraordinaria la ratificación del nombramiento del extenista español, quien figura como socio número 67.778 de la institución.

    De esta manera, una de las figuras más importantes de la historia del tenis mundial profundizará su vínculo institucional con el club que acompañó públicamente durante buena parte de su carrera. Nadal ha sido una presencia habitual en el estadio Santiago Bernabéu y en diferentes actividades vinculadas al conjunto merengue.

    El paso definitivo deberá darse el próximo sábado 21 de noviembre, cuando se realice la Asamblea General Extraordinaria de Socios Representantes. Allí estará incluida como primer punto del orden del día la propuesta para ratificar formalmente su incorporación a la Junta Directiva, de acuerdo con el artículo 46 de los Estatutos Sociales del Real Madrid.

    El nuevo rol de Rafael Nadal en el Real Madrid

    La Junta Directiva aprobó por unanimidad someter el nombramiento de Nadal a la consideración de la Asamblea. Si obtiene la ratificación prevista, el extenista pasará a ocupar formalmente un lugar dentro de la conducción de una de las instituciones deportivas más importantes del mundo.

    El Real Madrid destacó tanto su trayectoria deportiva como su identificación histórica con el club. Nadal ya era socio de honor de la institución y en reiteradas oportunidades manifestó públicamente su pasión por el equipo de la capital española.

    Su llegada se producirá durante un nuevo mandato de Florentino Pérez, quien fue elegido nuevamente como presidente en junio de 2026 y tiene mandato vigente hasta 2030. La actual Junta Directiva está integrada por cuatro vicepresidentes, un secretario y distintos vocales.

    De una carrera legendaria a los despachos del Bernabéu

    Nadal cerró su carrera profesional convertido en uno de los tenistas más exitosos de todos los tiempos. El español conquistó 92 títulos individuales, incluidos 22 Grand Slam, además de dos medallas de oro olímpicas, cinco Copas Davis con España y el número uno del ranking mundial.

    Su identificación con el Real Madrid trascendió durante años su condición de simple aficionado. Fue invitado en numerosas ocasiones por el club, participó de actos institucionales y estuvo presente en partidos relevantes en el Santiago Bernabéu.

    Una incorporación que deberá ser ratificada

    La Asamblea del 21 de noviembre tendrá carácter ordinario y extraordinario. Además de tratar cuestiones económicas, presupuestarias y societarias, los representantes deberán pronunciarse específicamente sobre la incorporación de Nadal a la conducción del club.

    Hasta entonces, la decisión anunciada por la Junta Directiva queda pendiente de esa ratificación. El Real Madrid comunicó oficialmente el nombramiento este miércoles y abrió así una nueva etapa para Nadal, esta vez fuera del circuito profesional de tenis y dentro de la estructura institucional del club madrileño.

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