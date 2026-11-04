Regional Amateur: Desamparados podrá contar con neutrales en Justo Daract en la revancha de la semifinal

La ida se jugará en Puyuta posiblemente este domingo a las 20.30 horas. Para la vuelta, desde el club puntano avisaron que se jugará en el Estadio La Pedrera para poder recibir neutrales.

El Estadio La Pedrera será el escenario de la revancha entre Desamparados y Defensores de Justo Daract.

Mientras Desamparados apunta todos los cañones para la final del Torneo Clausura este jueves ante Minero, este miércoles surgieron novedades con respecto a las semifinales del Regional Amateur que tendrá al Víbora definiendo el pasaje a la final ante Defensores de Belgrano de Justo Daract. ¿Podrán ir hinchas desde San Juan?

La ida será en Puyuta y la revancha en San Luis. Mientras desde Sportivo solicitaron al Consejo Federal jugar el domingo a las 20.30 horas, desde el club puntano le confirmaron a DIARIO DE CUYO que la revancha se jugará en el Estadio La Pedrera el domingo 15 de noviembre y recibirán público neutral. Es decir que los hinchas del Víbora podrán asistir al encuentro sin ningún tipo de indumentaria del club.

"La intención es recibir hinchas neutrales aunque con ciertas condiciones. Por reglamento y por pedido de la Policía de la provincia los hinchas que vengan con camisetas, banderas o cualquier distintivo de Desamparados no podrán ingresar, la idea es recibir gente pero que cumpla con lo que se exige", explicaron desde el club puntano.

La noticia será seguramente bien recibida por los hinchas sanjuaninos que vienen de colmar el Serpentario el domingo último ante Unión y que ya vienen acompañando en buen número a Desamparados en los encuentros que le tocó jugar de visitante como neutrales, ya estuvieron en Media Agua en el choque ante Defensores y en Mendoza, en el encuentro ante San Carlos.

De Justo Daract a soñar con dar el golpe Defensores de Belgrano de Justo Daract tiene una historia digna de contar. Esa localidad del departamento General Pedernera, vecino de Villa Mercedes, tiene al "Rojinegro" haciendo una campaña histórica en el certamen donde se cruzará con la rica historia de Desamparados, que tiene como objetivo volver al Federal A.